Зміна закордонного паспорта після зміни прізвища: що варто знати

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Чи треба змінювати закордонний паспорт після зміни прізвища в Україн? Про це NNS дізналася з повідомлення УНІАН.

В Україні зміна прізвища після одруження є справою добровільною. Те ж стосується інших випадків. Наприклад, якщо вам не до вподоби ваше нинішнє прізвище, або ви хочете взяти прізвище когось з членів родини.

Однак, якщо ж ви наважилися на зміни, варто у місячний термін подбати й про інші документи, крім паспорта громадянина, зокрема про закордонний паспорт, аби під час запланованої мандрівки не виникнуло труднощів.

Чи треба змінювати закордонний паспорт після зміни прізвища в Україні

При зміні прізвища протягом місяця треба змінити паспорт громадянина України, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення, страховий поліс і банківські реквізити.

Звісно ж, пріоритетом має бути внутрішній паспорт.

Після оформлення документів про укладення шлюбу у РАЦСі навіть ставлять позначку про необхідність замінити документи протягом місяця після реєстрації шлюбу. Водночас ця процедура не стосується ID-карток.

У випадку пропущення строку, наданого для обміну, законодавством передбачений штраф.

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Скільки діє закордонний паспорт при зміні прізвища в Україні – залежить від того, коли його вам видадуть. Згідно з законом, закордонний паспорт при зміні прізвище видається на 10 років. Тобто, ви можете спокійно користуватися ним всі ці роки, особливо не переживаючи за повторення бюрократичної процедури.

Як замінити закордонний паспорт при зміні прізвища

Щоб замінити закордонний паспорт при зміні прізвища, оскільки зі старим прізвищем він чинний тільки місяць, треба принести до міграційної служби пакет документів: новий внутрішній паспорт, старий закордонний паспорт, ідентифікаційний код і написати на місці заяву-анкету.

Крім того, одразу після зміни внутрішнього паспорта у прикордонну службу направляється інформація про недійсність тепер уже старого закордонного паспорта





