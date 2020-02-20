Журналіст побував на борту літака, що прилетів з Уханя: «Екіпаж в шоці!»

Завантажте мобільний додаток сайту

Журналіст Олександр Махов побував на борту літака, який прибув з китайского Уханя до Харкова. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку журналіста у Фейсбуці.

Олександр Махов розповів, що екіпаж шокований «теплою» зустріччю, яку влаштували українці своїм землякам на Батьківщині.

- Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести. Бортпроводники, пілоти та медики - всі добровольці, які полетіли забирати своїх. Бо Україна своїх не кидає. Позорище. Всі в нормі, до слова, - написав він.

Олександр уточнив, що з пасажирами ще не спілкувався, але думає, що вони теж в шоці. На питання, задане в коментарях, чи буде він тепер теж проходити 14-денний карантин, журналіст поки що не відповів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що влада визначилася з місцем, де люди, які прибули з Китаю, будуть проходити карантин.