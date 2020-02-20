Офіційно: куди відвезуть евакуйованих з Китаю українців (фото, відео)

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З’явилася офіційна інформація про те, куди відвезуть евакуйованих з китайського Уханю українців. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода, яке посилається на Держслужбу з надзвичайних ситуацій України.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що евакуйованих з Китаю українців після дозаправки у «Борисполі» і прибуття в аеропорт Харкова відвезуть у медцентр на Полтавщині.

«Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС нагадали, що на борту літака 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі – «всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими».

Також офіційну заяву зробив президент Володимир Зеленський. Він повідомив:

«Літак з нашими громадянами та громадянами інших країн, яких ми евакуювали з Уханя, приземлився в Україні. Було складно з погодою – довелося спершу посадити його в Борисполі. Він дозаправиться та полетить у місце призначення – до аеропорту в Харкові.

Заходи безпеки – безпрецедентні. Зробили все можливе й неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить. Декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура. Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об’єкт у країні. Співчуваю нашим евакуйованим, бо вже знаю, що таке перебувати під особистою охороною, а в них охорона буде набагато серйозніша, ніж у Президента.

Тобто бактеріологічної небезпеки немає. Але є інша небезпека, про яку я хотів би сказати. Небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми – українці. Кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії.

Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома.

На жаль, не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією. Спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну – цим ми показуємо далеко не найкращий бік нашого характеру. Особливо якщо врахувати, що більшість пасажирів – люди, яким менше 30 років. Для багатьох з нас вони – майже як діти.

Українець завжди залишається українцем. Тимчасове перебування в Ухані або еміграція до Канади не робить його чужим для своєї країни. Розумію: стара політика протягом десятків років робила звичним ділити українців на «правильних» і «неправильних». Але ця епоха скінчилася. Ми будемо боротися за кожного українця, який опинився у біді, – де б він не перебував. Рятувати, евакуювати, обмінювати. Україна не здаватиме своїх. Такою буде державна політика – я це гарантую. Але такою ж самою має бути й реакція суспільства – я на це дуже сподіваюся».

Тим часом, у смт. Нові Санжари пікетувальники перекрили дорогу, аби не допустити в селище евакуйованих з Китаю українців – на зустріч туди прибув голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, повідомила пресслужба адміністрації.

«Закликаю бути виваженими й стриманими, не панікувати. З Китаю до України повертаються наші співгромадяни. Будь-хто міг опинитися на місці тих людей, вони повертаються додому. Це чиїсь діти, батьки, рідні. Всіх перевірили китайські й вітчизняні медики. І в жодного немає симптомів гострої респіраторної інфекції», – зазначив Синєгубов.

Сталися сутички пікетувальників з поліцією.



Літак приземлився в аеропорту «Бориспіль» близько 9:40. Перед цим він майже дві години кружляв над територією Харківської області.​