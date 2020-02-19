Держкіно заборонило показ фільму з Зеленським у головній ролі

Завантажте мобільний додаток сайту

Державне агентство з питань кіно у 2019 році заборонило поширення та демонстрування п'яти фільмів, знятих у різний період. В одному з них знімався нинішній президент України Володимир Зеленський. Про це NNS дізналася з повідомлення suspilne.media.

На сайті Держкіно опубліковано список заборонених фільмів для кіно-, телепоказу, публічного комерційного та домашнього відео (за 2019 рік).

Три кінострічки заборонені на підставі закону про «Про кінематографію» та наказів Міністерства культури «Про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці», на підставі звернення Служби безпеки України. Це два іноземні фільми: «Мачете» (США, 2008) — там знімається американський актор Стівен Сігал, друг президента РФ Володимира Путіна, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, а також «Бешкетники з Тімпельбаха» (Франція, 2008) — через те, що там знімався французький актор Жерар Депардьє, який має російське громадянство.

У цій же категорії — українсько-російська комедія «Вісім перших побачень» (2012), у якій знімалася російська актриса Катерина Варнава. Її внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України. Одним із продюсерів і сценаристів цього фільму є нинішній президент України Володимир Зеленський. Також він зіграв у стрічці одну з головних ролей.

Раніше ми писали: Український «Тунель кохання» очолив 10-ку маловідомих романтичних місць світу

Держкіно повідомило про заборону на підставі рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів двох російських фільмів: «Я так не думаю» і «Стріла» (обидва зняті в 2017 році).

Як відомо, Володимир Зеленський у 2003-2019 роках очолював «Студію Квартал-95». Він брав участь у виробництві понад двох десятків кінофільмів і телесеріалів як актор, продюсер і сценарист, а також був актором дубляжу мультфільмів.

У 2015-2018 роках Зеленський грав у телесеріалі «Слуга народу» Василя Голобородька — вчителя історії, якого обирають президентом України.