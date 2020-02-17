Українській «Тунель кохання» очолив 10-ку маловідомих романтичних місць світу

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До Дня закоханих британське видання Daily Mail склало список з десяти найромантичніших місць на землі, про які мало хто знає. Про це інформує NNS з посиланням на The Village Ukraine.

Список очолив «Тунель кохання», що розташований у селищі Клевань, на Рівненщині.

«Туди можна доїхати як зі Львова, так і з Києва, найближче місто — Рівне. Місцева легенда свідчить, що бажання, яке пари загадують всередині тунелю, здійсниться», — пише видання.

Окрім української локації, до списку потрапили романтичні місця з інших країн світу: Грузії, Естонії та США.

«Тунель кохання» в Клевані (Україна)

Статуя Алі і Ніно в Батумі (Грузія)

«Дерева кохання» на мосту Лужкова у Москві (РФ);

Хвилеріз в Пярну (Естонія)

Храм Ясуї Компіра-гу в Кіото (Японія);

«Алея поцілунків» в Гуанахуато (Мексика)

Мурал «Любовний лист для тебе» в Філадельфії (США)

Меморіал «Зворушлива пара» у Лавленді (США)

Статуя «Місце зустрічі» у Лондоні (Британія)

Мурал «Я люблю тебе» у Парижі (Франція)

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«Тунель кохання» — це покинутий залізничний шлях, щільно оточений широколистими деревами.

Як пишуть #ШоТам, більшість туристів, які тут побували залишаються задоволені. Навіть скептики, які до кінця думали, що це чергове розпіарене місце, після відвідування тунелю змінюють свою думку.

Є дві версії створення тунелю:

Романтична. Жив-був хлопець — католик, який мешкав у Оржеві, і була дівчина-православна, яка мешкала у Клевані. Через те, що вони мали різні напрями віросповідання, батьки дівчини були проти їх зустрічей. За щасливим збігом обставин, хлопець працював інженером-проєктувальником і запропонував керівництву зробити коротке залізничне сполучення лісом, аргументувавши це тим, що будівництво залізниці протореними шляхами займе більше часу, доведеться зносити кілька будинків і довжина залізничного полотна буде довшою. Керівництво погодилось, а після будівництва хлопець із дівчиною відправляли повідомлення одне одному з різних кінців тунелю за допомогою ліхтариків.

Прагматична. За Радянських часів тут була військова база, і щоб зберегти шлях до неї у таємниці, навколо колії посадили ліс, який з часом перестали обрізати, тому утворився зелений тунель.