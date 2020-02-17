"Роза Вітрів" знизила ціни на квитки авіарейсів по Україні

Завантажте мобільний додаток сайту

Авіакомпанія «Роза Вітрів» знизила ціни на перельоти по Україні. Про це NNS стало відомо з повідомлення Аvianews.

Повідомляється, що ціни знижено до 570 грн в одну сторону з урахуванням перевезення 23 кг багажу.

Дані тарифи, станом на 14 лютого, вже завантажені в систему бронювання для всіх внутрішніх напрямків авіаперевізника, які планується виконувати у літньому сезоні 2020 року. Це маршрути з Києва до Львова, Одеси, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя, Харкова.

Раніше ми писали: Літаком з Києва до Харкова: Windrose відкриває нові рейси

Оновлений розклад передбачає, що зі столиці в регіональні аеропорти «Роза Вітрів» буде літати з терміналу D аеропорту Бориспіль щодня, при цьому за деякими напрямками перельоти будуть виконуватися до чотирьох разів на день.

Також авіакомпанія представила оновлену тарифну сітку. Вона передбачає три типи квитків економ-класу: Лайт, Стандарт і Плюс. Всі вони включають перевезення 7 кг ручної поклажі і 23 кг багажу.

«Квитки Лайт не підлягають обміну або поверненню, не включають харчування й напої, а вибір місця на борту надається за додаткову плату. Тариф Стандарт дозволяє здавати квиток або міняти дату вильоту зі штрафом. Тариф Плюс додатково включає харчування та напої, а також безкоштовний вибір місця», — йдеться в повідомленні.