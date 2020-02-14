Літаком з Києва до Харкова: Windrose відкриває нови рейси

- 14 лют. 2020
- 208
Завантажте мобільний додаток сайту
Як стало відомо NNS, авіакомпанія Windrose має намір розширити програму внутрішніх перельотів до шести напрямків в сезоні літньої навігації 2020 року. Про це інформує Depo.Харків з посиланням на Аvianews.
Так, з 13 квітня Windrose почне виконувати польоти з Києва до Львова і Харкова.
До Харкова авіакомпанія літатиме раз на день на щоденній основі, тоді як до Львова два рази на день, а з червня збільшить частоту — до трьох на день.
Також, виконуватимуться рейси з Києва до Запоріжжя, Миколаєва, Дніпра та Одеси.
Читайте ще: У Хрківській області можуть закрити кілька залізничних станцій
В системі бронювання вказано, що польоти на внутрішніх маршрутах будуть виконуватися регіональними турбогвинтовими літаками ATR 72 і регіональними реактивними літаками Embraer 145.
Всі загружені тарифи включають перевезення багажу 23 кг.
Ціни на внутрішні рейси «Роза Вітрів» на дати у травні 2020 року в один кінець:
- Київ-Запоріжжя - від 1460 грн
- Київ-Дніпро - від 1460 грн
- Київ-Одеса - від 1900 грн
- Київ-Харків - від 1900 грн
- Київ-Львів - від 2490 грн
- Київ-Миколаїв - від 2490 грн
Ціни вказані на момент публікації матеріалу.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!