Літаком з Києва до Харкова: Windrose відкриває нови рейси

Завантажте мобільний додаток сайту

Як стало відомо NNS, авіакомпанія Windrose має намір розширити програму внутрішніх перельотів до шести напрямків в сезоні літньої навігації 2020 року. Про це інформує Depo.Харків з посиланням на Аvianews.

Так, з 13 квітня Windrose почне виконувати польоти з Києва до Львова і Харкова.

До Харкова авіакомпанія літатиме раз на день на щоденній основі, тоді як до Львова два рази на день, а з червня збільшить частоту — до трьох на день.

Також, виконуватимуться рейси з Києва до Запоріжжя, Миколаєва, Дніпра та Одеси.

Читайте ще: У Хрківській області можуть закрити кілька залізничних станцій

В системі бронювання вказано, що польоти на внутрішніх маршрутах будуть виконуватися регіональними турбогвинтовими літаками ATR 72 і регіональними реактивними літаками Embraer 145.

Всі загружені тарифи включають перевезення багажу 23 кг.

Ціни на внутрішні рейси «Роза Вітрів» на дати у травні 2020 року в один кінець:

Київ-Запоріжжя - від 1460 грн

Київ-Дніпро - від 1460 грн

Київ-Одеса - від 1900 грн

Київ-Харків - від 1900 грн

Київ-Львів - від 2490 грн

Київ-Миколаїв - від 2490 грн

Ціни вказані на момент публікації матеріалу.