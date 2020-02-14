У Хрківській області можуть закрити кілька залізничних станцій

Завантажте мобільний додаток сайту

Як стало відомо NNS, у Харківській області Укрзалізниця може закрити низку так званих малодіяльних вантажних станцій. Про це повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Харківської ОДА, інформує Depo.Харків.

В департаменті зазначили, що до переліку малодіяльних у 2019 році увійшли станції, обсяг навантаження та вивантаження яких не перевищив 2,34 вагони на добу.

Однак протягом 2018-2019 років департамент отримав численні звернення від керівників хлібоприймальних підприємств, сільгоспвиробників та цукрових заводів щодо виключення з переліку малодіяльних станцій Самійлівки у Близнюківському районі, Змійова, Коломака, Водяної Краснокутського району, Кегичівки, Дворічної та інших.

Читайте ще: До 8 Березня Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів

«Припинення вантажних робіт на цих станціях призведе до припинення діяльності підприємств, розташованих поблизу, які використовують залізничні станції для перевезення своєї продукції. Це в свою чергу призведе до несплати податків та зборів, дефіциту бюджету, збільшення рівня безробіття», — сказано в повідомленні.