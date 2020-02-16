В харьковском буфете замечен человек в «химзащите» (видео)

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В Харьковском буфете, посетители стали свидетелями, как один из местных жителей пришел перекусить в костюме «химзащита». Толи — это такая шутка, толи парень сильно переживает за свое здоровье, в связи с последними событиями, связанными с эпидемией коронавируса.

Как бы там не было, но то, что он не остался без внимания, это факт. Без внимания его не оставили и подписчики группы в фейсбук «Типичный Харьков».

Раннее NNS писал, что коронавірус може заразити до 60% населення Землі