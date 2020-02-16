Коронавірус може заразити до 60% населення Землі, - The Guardian

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Епідеміолог з Гонконгу попередив про ризики поширення коронавіруса. Коронавірус з Китаю може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення. Про це пише британське видання The Guardian.

Видання наводить думку одного з головних епідеміологів Гонконгу Габріеля Леунв, який відреагував на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я про «верхівку айсберга» в контексті ситуації з поширенням коронавірусу.

За словами Леунв, більшість експертів вважають, що кожен інфікований в середньому буде передавати коронавірус вірус приблизно 2,5 людям. Передбачається, що «рівень атаки» може досягти 60-80%.

«60% населення світу - це страшна, велика цифра»,

- заявив Леун перед тим, як відправитися на зустріч експертів ВООЗ у Женеві.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що на сьогодні на наявність коронавірусу в Україні перевіряють п'ять осіб.

За станом на 11 лютого від коронавірусу вже померли більше тисячі людей. При цьому одужали майже 4 тисячі людей, яким поставили діагноз пневмоня, викликана новим різновидом коронавірусу.