В Україні запровадять новий метод допиту дітей

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Офіс Генерального прокурора ініціює процес створення повноцінної системи ювенальної юстиції в Україні, яка б охоплювала і дітей-правопорушників, і дітей-жертв або свідків. Про це NNS стало відомо з повідомлення прес-служби Офісу Генерального прокурора.

Ці питання заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов нещодавно обговорив на тематичній зустрічі з керівництвом Національної поліції. За його словами, мова йде про чітку спеціалізацію в цій особливій сфері: усі сторони процесу повинні мати спецстатус — прокурори, слідчі, судді, адвокати та працівники соціальної сфери.

«Ми всі повинні розуміти специфіку роботи з неповнолітніми. Необхідно враховувати дитячу психологію та дитяче сприйняття, а підходи на всіх етапах повинні відрізнятися від тих, які існують у роботі з повнолітніми злочинцями та потерпілими. І, найголовніше, якщо мова йде про дитину-жертву, то ми всі повинні мінімізувати стресові ситуації, тому що навіть судовий процес може стати стресом, іноді й невиправним», — відзначив Гюндуз Мамедов.

Крім того, учасники зустрічі обговорили можливість запровадження нових підходів щодо допиту постраждалих дітей та свідків за принципом «одного разу». Це принцип американського Children's Justice Centre: допит дитини може проводитися лише один раз, однією стороною процесу — слідчим суддею або слідчим, на одному етапі досудового розслідування.

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Сторони також торкнулися питання розробки нових підходів виявлення злочинів в кібер-просторі: сексуального насильства, шантажу, булінгу, реалізації наркотичних засобів та алкоголю.

Повідомляється, що у 2019 році в Україні було зареєстровано близько 12 тис кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, які знаходяться у конфлікті з законом, та дітей, постраждалих від насильницьких дій. Кількість дітей, які стали жертвами злочинів сягнула 6 тис осіб.