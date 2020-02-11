Швейцарці на референдумі підтримали заборону дискримінації через сексуальну орієнтацію

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Як стало відомо NNS, більшість громадян Швейцарії (63,1%) на референдумі проголосували за введення кримінальної відповідальності за гомофобію. Про це повідомляє Іnspired з посиланням на видання Swissinfo.

Новий закон стане доповненням статті, яка передбачає покарання за дискримінацію за ознакою кольору шкіри, етнічної приналежності або віросповідання. За порушення цього закону можна отримати штраф або тюремний строк до трьох років. Яке покарання призначатиметься за гомофобію, поки невідомо.

36,9% громадян проголосували проти закону й назвали це обмеженням свободи слова.

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Найбільшу підтримку ініціатива отримала серед міських і франко- та італомовних регіонах, сільські жителі голосували за неї менш охоче.

У 2018 році парламент Швейцарії розширив антидискримінаційне законодавство, щоб заборонити публічне приниження, дискримінацію чи розпалювання ворожнечі через сексуальну орієнтацію людини.