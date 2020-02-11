В Україні запустили "гарячу лінію" з попередження домашнього насильства: номер телефону

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Уряд запустив «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства за номером 1547, повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook. Про це NNS стало відомо з повідомлення УНІАН.

Дмитро Дубілет повідомив, що проєкт дійсно дуже важливий. За даними ООН кожна шоста жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців.

За словами міністра, «кров холоне у жилах» від історій тих людей, хто звернувся на гарячу лінію.

Проєкт із запобігання домашнього насильства запустили за новим принципом — на спільній платформі. Дубілет розповів, що завдяки цьому гарячу лінію запустили досить швидко, а також вдалося заощадити близько 25 мільйонів гривень бюджетних коштів. Спочатку ці кошти планували витратити на створення окремого кол-центру. Наразі проєкт координує заступниця Дубілета Юлія Гусєва.

Над проєктом працюють Олена Зеленська та Марія Єфросиніна, Міністерство соціальної політики (Юлія Соколовська), Нацполіція, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство юстиції, Міністерство освіти та науки.

Повідомляється, що зараз лінія працює в тестовому режимі.

Нагадаємо, 11 січня 2019 набули чинності зміни до законодавства щодо домашнього та сексуального насильства.

Відповідно до нововведень, домашнє насильство карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. Окрім того, з’являється можливість обмежити перебування кривдників і постраждалих на одній території.

14 листопада в Києві винесли перший вирок за домашнє насильство. Чоловік отримав три місяці ув’язнення.

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