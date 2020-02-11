Тільки для жінок і дітей: навіщо в Києві запустили Pink Taxi

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Pink Taxi — служба таксі лише для жінок і дітей, яка почала роботу в Києві у січні 2020 року. Чому вирішили запустити службу таксі для жінок, як вона працює, чому для автомобілів обрали рожевий колір і чи є це дискримінацією чоловіків NNS дізналася з матеріалу The Village Україна.

На питання журналістів відповідав представник Pink Taxi Андрій Литвинчук.

Чому таксі лише для жінок?

Сервіс створили для того, щоб гарантувати безпеку і психологічний комфорт пасажиркам, а також дітям. На жаль, в Україні ми часто чули про випадки гарасменту і грубого ставлення водіїв таксі до клієнток. Ми чули неодноразові скарги на нетактовну поведінку, перевищення ними швидкості та порушення правил дорожнього руху.

Через велику кількість скарг пасажирок інших служб таксі та світову практику ми створили новий сервіс для додаткового рівня захисту.

Чоловіки досить часто допомагають жінкам сідати в автомобіль, щоб особисто пересвідчитися у тому, хто є за кермом. Іноді вони навіть записують номерні знаки, щоб бути впевненими в тому, хто буде везти жінку. У нашій службі в таких діях немає потреби.

Хто працює у таксі?

Водіями нашого таксі є лише жінки, які мають досвід кермування близько 10 років і не мають протипоказань за станом здоров’я. Усі водійки офіційно працевлаштовані. Під час підбору на роботу ми не тільки проводимо співбесіди з кандидатками та перевіряємо документи, а й беремо до уваги водійський стаж — проводимо тест-драйви.

У чому особливість Pink Taxi?

Всі автомобілі з нашого автопарку мають невеликий пробіг — близько 50 000 кілометрів і є достатньо новими. Додатково кожен наш автомобіль обладнаний відеореєстратором.

Нещодавно в Україні запровадили штрафи за перевезення дітей без автокрісел, тому деякі служби таксі почали пропонувати своїм клієнтам вносити доплати за такий сервіс. Водночас всі автомобілі Pink Taxi обладнані автокріслами, за які не потрібно доплачувати.

Автомобілі компанії є застрахованими на мільйон гривень. Застрахованими є і пасажири під час здійснення перевезень.

Служба таксі надає послуги автоняні: водійка таксі сама забере дитину і супроводить її у школу чи садок. Тож матері можуть бути спокійними за своїх дітей.

Чому сервіс лише для жінок і дітей?

Чоловікам, які висловлюють обурення за те, що наша служба таксі їх не обслуговує, хотілося б нагадати, що є безліч сервісів, призначених тільки для чоловіків, таких як барбершопи, чоловічі клуби, спортивні секції. Жодної гендерної дискримінації в цьому немає. Поважаймо один одного і турбуймося про наших жінок та дітей, адже чоловікам набагато простіше захистити себе.

А якщо таксі викличе чоловік?

Чоловікам диспетчер говоритиме, що служба таксі лише для жінок. Тому їм пропонуватимуть скористатися іншими службами таксі.

Чому автомобілі рожеві?

Ми обрали рожевий колір не випадково, адже він асоціюється з жіночністю, приязністю та позитивом.

Також журналісти поспілкувалися з експертами.

Чи можна вважати таксі лише для жінок дискримінацією щодо чоловіків?

На це питання відповіла Ірина Славінська — координаторка з гендерних питань кампанії проти сексизму в медіа та політиці «Повага»:

«Поява таксі для жінок і дітей привернула чимало уваги. Такої уваги немає, скажімо, до відкриття кожного нового барбершопу, де зазвичай розвивають пропозицію для цільової аудиторії «справжніх чоловіків» і не обслуговують жінок.

Якщо повернутися до теми таксі, то тут важливими мені видаються такі речі. По-перше, є важливий виклик стосовно безпеки жінок під час таких поїздок. На жаль, час від часу трапляються випадки, коли жінки стають жертвами домагань з боку таксистів, включно з нав’язливими усними компліментами.

По-друге, з осені 2019 року діють нові штрафи — за перевезення дітей в автомобілі без автокрісел. Наразі не всі служби таксі готові надавати автокрісла на вимогу, що ускладнює пересування містом матерів і батьків із дітьми. Тому поява такої служби може допомогти частково розв’язати цю проблему.

Мені здається, що добре було б усім службам таксі врахувати потребу інклюзивності та згадати про батьків і матерів, які хочуть безпечно пересуватися містом разом із дітьми. Тобто забезпечити достатню кількість автомобілів з автокріслами. І дбати про безпеку всіх пасажирів. У такому разі буде різноманітність пропозицій, і клієнти матимуть змогу обирати. Дискусія навколо таксі для жінок тільки підкреслює цю потребу».

Також дав коментар щодо дискримінації чоловіків Микола Ябченко — експерт з питань гендерної рівності:

«Ситуація насправді дискусійна, тому що в українському законодавстві є перелік так званих захищених ознак, за якими певні обмеження вважаються дискримінацією. «Стать» є в переліку таких ознак. Проте навіть тут можуть бути винятки.

Наприклад, коли співробітники/ці відповідної статі мають окремі роздягальні. Усі ж згодні, щоб у чоловічих були чоловіки, а в жіночих — жінки.

На мою думку, правомірним є те, що водійки хочуть почуватися у безпеці зі своїми пасажирами. У Литві скарга на схоже таксі надходила до Офісу уповноваженої з питань рівності — там не виявили порушень. У Великій Британії компанія Pink Taxi працює у форматі клубу, коли автомобілі возять лише його клієнток. А вже кого приймати до клубу, вони вирішують самі.

Ще можна переадресовувати замовлення від чоловіків до партнерської служби таксі й таким чином не буде «відмови у наданні послуги.

Усе ж відправити дітей з жінкою-водієм мені буде спокійніше, хоча й не є стовідсотковою гарантією безпеки».

Довідково: Київська служба таксі не пов’язана з британською Pink Taxi Group Ltd. і є українською компанією. У таксі водійками є лише жінки. Наразі за ліцензією працюють три автомобілі, обладнані дитячими автокріслами та відеореєстраторами. В автопарку компанії є ще сім машин, які також невдовзі почнуть роботу.

У Pink Taxi ще немає сайту і додатку: сайт планують запустити у березні-квітні, а додаток тестують, він повноцінно запрацює до кінця лютого. Тому наразі, щоб викликати автомобіль, потрібно зв’язатися з диспетчером. У службі просять бронювати машину за 3-4 години до поїздки, після чого протягом години диспетчер надішле СМС з підтвердженням. Стартова вартість поїздки — 45 гривень за три кілометри, кожен додатковий кілометр по місту коштуватиме 7 гривень.

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