Лови "Зелену хвилю": на дорогах України з'явилися нові знаки

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Як стало відомо NNS, з 6 лютого столичні водії почали бачити на вулицях нові знаки з рекомендованою швидкістю для проїзду на всі зелені світлофори. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на ТСН.

«Рекомендована для проїзду швидкість 50 кілометрів та знизу табличка «Зелена хвиля». Такі дорожні знаки помітили столичні водії, щоправда, поки лише на вулиці Василя Липківського», — йдеться у повідомленні.

Останні роки «Зелена хвиля» в Києві працює на 49 вулицях, але знаки почали чіпляти лише сьогодні. На них рекомендована швидкість, яка дозволяє водію минати світлофори без зупинок.

«Зелена хвиля» діє в багатьох містах України, щоправда, переважно без знаків швидкості.

У Києві вони металеві. А ось дорожники Дніпропетровщини пішли ще далі. Зокрема, динамічна «Зелена хвиля» діє на набережній Перемоги у Дніпрі — одній з основних магістралей міста. Вже понад два роки електронні табло дають поради, як змінити швидкість, аби не стояти на світлофорах. Динамічна «Зелена хвиля» на 25% збільшує пропускну спроможність шляху.

Журналісти підкреслюють, якщо справді рухатися за порадами електронних табло, можна проїхати без зупинок, але на вказівники водії геть не зважають. Адже не всі готові їхати хорошою дорогою лише 50 кілометрів на годину.

Експерт із безпеки дорожнього руху каже, винуватити, що «Зелена хвиля» не працює, водіям потрібно ще й себе, адже розрахунки проводяться для ідеальних умов — незапаркованих смуг руху, дотриманні швидкості, проїзду на зелене.

«З нашою культурою водіння «Зелена хвиля» може перетворитись… ну, як завжди у нас на світлофорах — йому горить червоне, а він виїжджає на перехрестя», — говорить експерт з безпеки дорожнього руху Олександр Крижанівський. Столичні комунальники сподіваються, що в надії зекономити час і не стояти на світлофорах водії будуть дивитися на ці знаки й менше порушувати правила.

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