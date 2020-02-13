В Україні можуть скасувати "класичну прописку"

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Найближчим часом Кабмін планує скасувати «класичну прописку» громадян, замінивши її так званим декларативним принципом реєстрації. Про це NNS стало відомо з повідомлення Укрінформ.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі радіо «UA: Суспільне мовлення», відповідаючи на запитання, коли планується скасувати «класичну прописку» і які переваги у декларативного принципу реєстрації, заявив:

«Я висловлю свою персональну думку, тому що цей проєкт веде мій колега Михайло Федоров. Те, що мені розповідала його команда, то дійсно є, якщо не помиляюсь, голландська практика, коли люди декларативно кажуть, що я за цією адресою мешкаю, йде повідомлення до власника відповідної нерухомості, і він має підтвердити. Це все можна зробити дистанційно у кілька кліків, і я дуже сподіваюсь, що найближчим часом це буде зроблено».

Як повідомлялося, Верховна Рада 11 грудня 2003 року ухвалила закон «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», який скасував прописку та ввів реєстрацію місця проживання.

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У жовтні 2018 року у Верховній Раді презентували законопроєкт «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», який передбачає спрощення процедури реєстрації місця проживання в Україні.

Згідно з проєктом закону, для реєстрації або зняття з реєстрації подаватиметься тільки одна заява, не потрібні жодні документи та погодження; внесення відміток до паспортів про місце проживання буде не обов’язковим і здійснюватиметься тільки за бажанням особи.