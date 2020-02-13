Перепис населення в ОРДЛО та анексованому Криму можуть провести за допомогою супутника

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Як стало відомо NNS, в Україні обговорюють можливість проведення перепису населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму за допомогою супутникової зйомки. Про це заявив в ефірі радіо «UA: Суспільне мовлення» міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, передає УНН.

Відповідаючи на питання, чи дійсно можна провести перепис населення на тимчасово окупованих територіях за допомогою супутникової зйомки, Дубілет відповів:

«Так, це правда. Ми якраз вчора зустрічалися з представниками ООН, які нам будуть допомагати можливо з цим проєктом. Це дуже складний проєкт. Вони проводили схожий проект в Афганістані…вони намагалися через супутникові зйомки та інші шари інформації зрозуміти бодай приблизну кількість населення».

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Також міністр додав, що до цього процесу Україна буде залучати міжнародних фахівців.

«Це складний проєкт, я сподіваюся, що ми просунемось по ньому, але поки не можу сказати наскільки точно можна оцінити через супутники, або через якісь інші інструменти, кількість населення у Криму та на окупованих територіях», — додав Дубілет.

Як повідомлялося раніше, за попередньою оцінкою, населення України, крім Криму і ОРДЛО, налічує 37 мільйонів.