Світовий рейтинг щастя: Україна змінює позиції

Завантажте мобільний додаток сайту

Як стало відомо NNS, на кінець 2019 року 51% українців вважали себе щасливими і тільки 18% вважали своє життя нещасливим. Про це свідчать дані міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводив КМІС, інформує РБК-Україна.

Таким чином, індекс щастя склав +33% проти +8% у 2017 (у 2018 році це запитання в Україні не ставилося).

За даними Gallup International, з 2014 року у світі спостерігається відносне, але неухильне падіння індексу щастя, який вираховується як різниця між відсотком щасливих і відсотком нещасливих людей. Він знизився з 64% у 2014 році до 48% у 2018 році. У 2019 цей показник залишився тим самим, що й у 2018, тобто 48%.

Більше половини респондентів країн, де проводилось дослідження (59%) відповіли позитивно, біля одного з десяти (11%) вважають себе нещасливими. Трохи більше четвертої частини опитаних (28%) вважають себе ані щасливими, ані нещасними. Тобто відповідний, середній індекс склав 48%. Таким чином в Україні він дещо нижчий, ніж у світі в цілому (нижчий так званого «світового індексу щастя»).

Як зазначають соціологи, ступінь економічного розвитку ще не робить сприйняття особистого життя людьми більш щасливим, а економічні труднощі — нещасливим. З іншого боку, те що індекс щастя в Україні на рівні такого ж індексу, як і у Великобританії, може здивувати. Інформаційно цікавим можна вважати розподіл індексу щастя за різними регіонами світу. Він ще раз свідчить, що ні ступінь економічного розвитку, ні регіон не впливають безпосередньо на сприйняття свого життя людьми як щасливим чи нещасливим.

Як свідчать наведені дані, навіть наявність або ж відсутність військових конфліктів у тому чи іншому регіоні світу на сприйняття свого життя щасливим чи нещасливим впливає мало, якщо конфлікт не відбувається безпосередньо у твоїй місцевості. Особисте життя людини певною мірою автономне від зовнішніх впливів. Хоча, безумовно, такі впливи присутні, але вони часто не стають визначальними.

Читайте ще: Орангутан простяг "руку допомоги" чоловікові, який застряг у багнюці

Крім того, генеральний директор КМІС Володимир Паніотто підкреслив, що англійською запитання було таким: «In general, do you personally feel very happy, happy, neither happy nor unhappy, unhappy or very unhappy about your life?».

«І хоча прямий переклад happy це щастя, але в цьому контексті воно перекладалося як «задоволеність життям». Тому цей індекс хоча і зветься «Глобальний індекс щастя», але, можливо, він ближчий до задоволеності життям. І на рівень щастя і на рівень задоволеності життям впливає не тільки рівень забезпеченості, але й рівень домагань. Можна розглядати щастя як дріб, у чисельнику якої рівень забезпеченості, а у знаменнику — рівень домагань. Якщо рівень домагань низький, то люди можуть бути щасливими і при низькому рівні забезпеченості. І навпаки, зростання рівня домагань знижує рівень щастя. Тому у деяких бідних країнах рівень щастя може бути більш високим, ніж у деяких багатих країнах», — додав Паніотто.

Глобальне опитування «Кінець року» систематично проводиться асоціацією незалежних дослідницьких агентств Gallup International. В листопаді 2019 року 45676 респондентів з 46 країн світу відповіли на питання: «Наскільки ви задоволені чи незадоволені своїм життям?». В Україні опитано 2043 респондентів.