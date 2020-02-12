Орангутан простяг "руку допомоги" чоловікові, який застряг у багнюці (фото)

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Індійський фотограф-любитель Аніл Прабхакар сфотографував, як на одному з індонезійських островів орангутан простягає руку чоловікові, який майже по груди загруз у річковій багнюці. Про це NNS стало відомо з повідомлення hromadske.

Фото Прабхакар виклав у своєму Instagram, припустивши, що так тварина пропонувала чоловікові допомогти вибратися з річки.

«Тоді як у людстві вмирає людяність, деякі тварини повертають нас до наших витоків», — підписав він світлину. Її за кілька днів уподобало понад 45 тисяч людей.

У коментарі CNN Прабхакар — геолог із індійського штату Керала — пояснив: чоловік на фото — це працівник Фонду захисту орангутанів Калімантану (один із найбільших островів Індонезії — ред.). Він шукав у річці отруйних змій, які є природними хижаками для приматів.

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Саме в цю мить до працівника Фонду підійшов орангутан і простяг руку в його бік. За словами Прабхакара, здавалося, наче тварина питає: «Вам допомогти?»

Утім працівник не схопився за руку орангутана й вибрався з річки самотужки. У Фонді захисту орангутанів Калімантану Прабхакару пояснили: це дика тварина, тож невідомо, як вона могла б зреагувати.

Уся подія тривала три-чотири хвилини. «Я такий радий, що став свідком цієї миті», — сказав чоловік у коментарі CNN.

Скрін зі сторінки Аніл Прабхакар.

Довідково: Орангутан є єдиним великим приматом в Азії. За даними Фонду захисту орангутанів Калімантану, вони переважно мешкають на території індонезійських островів Калімантан і Суматра.

За останні три покоління популяція орангутанів скоротилася на понад 80% через лісові пожежі та полювання. Крім того, вони повільно розмножуються: в природних умовах самка орангутана народжує кожні 6-8 років, повідомляє Фонд.