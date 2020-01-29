В Украине отменили повышение пенсионного возраста: кто выйдет на пенсию раньше срока

- 29 січ. 2020
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Как ранее сообщала NNS, Конституционный суд Украины отменил действие законопроекта № 213-VIII, которым предусматривалось повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. После этого многие люди смогут выйти на пенсию в возрасте 45, 50, 55 лет, а некоторые даже без учета возраста. Кого коснется такая льгота — информирует РБК-Украина.
Отмечается, что решение КСУ является окончательным и не подлежит обжалованию. Такой льготный возраст выхода на пенсию коснется прежде всего украинцев, работающих на вредных и тяжелых работах. В суде объяснили, что многие работники, соглашаясь на выполнение таких работ, рассчитывали на определенные льготы. Но из-за закона № 213-VIII от 2 марта 2015 года остались обманутыми.
КСУ решил, что ст. 13, ст 14 (ч. 2, п б-г), ст. 54 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» останутся без изменений для украинцев, занятых на указанных работах до 1 апреля 2015 года (до вступления в силу закона № 213-VIII).
Таким образом, независимо от места последней работы, на пенсию в «льготном возрасте» смогут выйти такие категории украинцев:
- Работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (по списку №1):
- мужчины после 50 лет при стаже не меньше 20 лет (из них не меньше 10 лет на вредных и тяжелых работах),
- женщины после 45 лет и при стаже работы не меньше 15 лет (из них не меньше 7,5 лет на указанных работах).
Тем работникам, которые имеют не меньше половины стажа на тяжелы и вредных работах, возраст выхода на пенсию уменьшают на 1 год за год такой работы (мужчинам), на 1 год 4 месяца — женщинам.
- Работники с полным рабочим днем на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда (по списку №2):
- мужчины после достижения 55 лет при стаже не меньше 25 лет (из них не меньше 12,5 - на указанных работах),
- женщины после 50 лет, при стаже не меньше 20 лет (из них не меньше 10 лет на указанных работах).
Тем работникам, которые имеют не менее половины стажа на вредных и тяжелых работах по "списку №2", пенсионный возраст уменьшают на год за каждые 2,5 года таких работ мужчинам и за каждые 2 года - женщинам.
- Трактористы-машинисты, занятые в производстве сельскохозпродукции в колхозах, совхозах, других с/х предприятиях: мужчины после 55 лет, при общем стаже не меньше 25 лет (из них не меньше 20 лет на работе тракториста-машиниста).
- Трактористы-машинисты - женщины, а также машинистки строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов. Они могут пойти на отдых после 50 лет при общем стаже не меньше 20 лет (из них - минимум 15 на указанной работе).
- Женщины - доярки (операторы машинного доения), свинарки-операторы в колхозах, совхозах, других с/х предприятиях после 50 лет (при стаже 20 лет, из него не меньше 20 лет на названной работе).
- Женщины, занятые в течение всего сезона на выращивании, сборе и послесборочной обработке табака (после 50 лет, при стаже указанной работы не меньше 20 лет).
- Работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах (по списку производств и профессий что определяется Кабмином) - после достижения 50 лет, и при стаже на указанной работе не меньше 20 лет.
- Женщины - многодетные матери (пять и больше детей), работающие в с/х производстве, могут выйти на пенсию независимо от возраста и трудового стажа, в порядке, определяемом Кабмином.
- Водители городского пассажирского транспорта (автобус, троллейбус, трамвай) и крупнотоннажных автомобилей, занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств:
- мужчины после 55 лет, при стаже работы 25 лет (на указанной работе не меньше 12,5 лет,
- женщины после 50 лет, при стаже работы 20 лет (не меньше 10 лет на указанной работе).
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