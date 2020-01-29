В Украине отменили повышение пенсионного возраста: кто выйдет на пенсию раньше срока

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Как ранее сообщала NNS, Конституционный суд Украины отменил действие законопроекта № 213-VIII, которым предусматривалось повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. После этого многие люди смогут выйти на пенсию в возрасте 45, 50, 55 лет, а некоторые даже без учета возраста. Кого коснется такая льгота — информирует РБК-Украина.

Отмечается, что решение КСУ является окончательным и не подлежит обжалованию. Такой льготный возраст выхода на пенсию коснется прежде всего украинцев, работающих на вредных и тяжелых работах. В суде объяснили, что многие работники, соглашаясь на выполнение таких работ, рассчитывали на определенные льготы. Но из-за закона № 213-VIII от 2 марта 2015 года остались обманутыми.

КСУ решил, что ст. 13, ст 14 (ч. 2, п б-г), ст. 54 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» останутся без изменений для украинцев, занятых на указанных работах до 1 апреля 2015 года (до вступления в силу закона № 213-VIII).

Таким образом, независимо от места последней работы, на пенсию в «льготном возрасте» смогут выйти такие категории украинцев:

Работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (по списку №1):

мужчины после 50 лет при стаже не меньше 20 лет (из них не меньше 10 лет на вредных и тяжелых работах),

женщины после 45 лет и при стаже работы не меньше 15 лет (из них не меньше 7,5 лет на указанных работах).

Тем работникам, которые имеют не меньше половины стажа на тяжелы и вредных работах, возраст выхода на пенсию уменьшают на 1 год за год такой работы (мужчинам), на 1 год 4 месяца — женщинам.

Работники с полным рабочим днем на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда (по списку №2):

мужчины после достижения 55 лет при стаже не меньше 25 лет (из них не меньше 12,5 - на указанных работах),

женщины после 50 лет, при стаже не меньше 20 лет (из них не меньше 10 лет на указанных работах).

Тем работникам, которые имеют не менее половины стажа на вредных и тяжелых работах по "списку №2", пенсионный возраст уменьшают на год за каждые 2,5 года таких работ мужчинам и за каждые 2 года - женщинам.

Трактористы-машинисты, занятые в производстве сельскохозпродукции в колхозах, совхозах, других с/х предприятиях: мужчины после 55 лет, при общем стаже не меньше 25 лет (из них не меньше 20 лет на работе тракториста-машиниста). Трактористы-машинисты - женщины, а также машинистки строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов. Они могут пойти на отдых после 50 лет при общем стаже не меньше 20 лет (из них - минимум 15 на указанной работе). Женщины - доярки (операторы машинного доения), свинарки-операторы в колхозах, совхозах, других с/х предприятиях после 50 лет (при стаже 20 лет, из него не меньше 20 лет на названной работе). Женщины, занятые в течение всего сезона на выращивании, сборе и послесборочной обработке табака (после 50 лет, при стаже указанной работы не меньше 20 лет). Работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах (по списку производств и профессий что определяется Кабмином) - после достижения 50 лет, и при стаже на указанной работе не меньше 20 лет. Женщины - многодетные матери (пять и больше детей), работающие в с/х производстве, могут выйти на пенсию независимо от возраста и трудового стажа, в порядке, определяемом Кабмином. Водители городского пассажирского транспорта (автобус, троллейбус, трамвай) и крупнотоннажных автомобилей, занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств: