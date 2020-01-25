В Украине запретили повышать пенсионный возраст одной из категорий лиц

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Конституционный суд Украины признал, что закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения» не соответствует Конституции Украины. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте «Хвиля», который ссылается на пресс-службу КСУ.

Согласно информации, полученной NNS , законом предусматривалось повышения пенсионного возраста для отдельных категорий лиц, которые работали во вредных условиях.

«Этим решением Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, которыми предусмотрено повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников, указанных в оспариваемых нормах закона № 213», - сообщает пресс—служба.

В сообщении КС говорится, что изучая положения закона и сопоставляя их с Конституцией Украины было отмечено, что лица, которые работали во вредных условиях и дали согласие на выполнение такой работы за возможность получать определенный вид льгот. При этом люди имели ожидания, что смогут выйти на пенсию по условиям прописанным в законе Украины «О пенсионном обеспечении» от 5 ноября 1991 года.

Важно подчеркнуть, что КС отметил сужение прав граждан, которые работали во вредных условиях, после внесения изменений в пенсионное законодательство. Суд счел это ухудшением юридического положения граждан этой категории на право назначения пенсии.

Решение КС не может быть обжаловано, оно обязательно и окончательно.