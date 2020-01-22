Скасовано смертний вирок українському артисту

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Засудженому до страти в Малайзії громадянину України Роману Золотрьову, екс-учаснику шоу «Х-фактор» та «Битва хорів», скасовано смертний вирок. Про це NNS стало відомо з повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, Роман Золотарьов до ув’язнення займався артистичною діяльністю в Україні, але прийняв рішення поїхати до Бразилії на заробітки.

Вже у квітні 2017 року мав повернутися до України через раптове скасування домовленостей з роботодавцем. Вирушаючи додому, на прохання незнайомих осіб, Роман погодився доправити до Лаосу валізу з речами, попередньо переконавшись, що там дійсно були лише речі.

Проте під час пересадки у міжнародному аеропорту м. Куала-Лумпур був затриманий митними органами Малайзії, які знайшли у нього заборонений груз. 29 березня 2019 р. Вищий суд м.Шах-Алам засудив громадянина України до смертної кари (через повішання).

Людмила Денисова повідомляє, що відразу після винесення вироку до неї звернувся батько Романа за допомогою – розпочалася боротьба за долю українця. Були проведені телефонні розмови з консулом Посольства України у Малайзії, підготовлені листи та звернення у відповідні правозахисні інституції Малайзії. Денисова також особисто зверталась до Голови комісії Малайзії з прав людини Тану Шрі Разалі Біну Ісмалілу з проханням сприяти звільненню українця.

Саме завдяки спільним зусиллями Офісу Омбудсмана та українських дипломатів смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано.

Він вже повернувся на Батьківщину та зустрівся зі своїм батьком.

«Хочу подякувати усім, хто долучився до звільнення Романа та наголосити, що я як Уповноважений ВРУ з прав людини та весь наш Офіс продовжує роботу щодо звільнення наших громадян, які постраждали від торгівлі людьми в будь-якому куточку світу», - написала омбудсмен.

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