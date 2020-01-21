Як активні громадяни не пустили до Запоріжжя російських акторів

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Як повідомляла раніше NNS в Україну не впустили трупу російських акторів, які планували виступити зі спектаклем у Запоріжжі. У партії «Демократична Сокира» вважають, що це – заслуга активних громадян.

Відповідну заяву партія зробила у Фейсбуці сьогодні, 21 січня.

Прес-служба «ДемСокири» виклала наступний пост:

«Привіт, друзі! На зв’язку Демократична Сокира. Запоріжжя. й зараз буде історія про те, як звичайні громадяни перестали бідкатись і просто зробили свою роботу.

За останні місяці в Україну почастішали візити непроханих гостей. Чи то збіг просто такий, чи це державна політика безконфліктності та примирення, ми без поняття. Але факт є фактом, що російські «дєятєлі культури» та інших сфер так і пруться у «фашистську, войовничу Україну».

Не оминула й доля славне козацьке місто Запоріжжя. З невідомої нам причин групі російських акторів на чолі з Маратом Башаровим раптово закортіло виступити у Запоріжжі зі своїм спектаклем. Але є нюанс. Башаров незаконно відвідував окупований його ж земляками Крим, за що справедливо потрапив до бази «Миротворця». Цей значний факт його біографії не змогли не помітити небайдужі громадяни. Вони під акомпанемент звуку розведення руками з боку МВС та СБУ змусили Башарова та компанію повернутись, звідки приїхали. Це дуже повчальна та позитивна історія, де не потрібно ні кулаків, ні куль. Радимо почитати.

Адже все відбулось мирно та в рамках закону. А почалась ця історія зі звичайнісінького посту у Фейсбук. Олександр Лебідь, голова запорізького осередку «ДемСокири» написав, що в Запоріжжя їдуть російські гості, вказавши вищезгадані факти із біографії одного з них. Далі справа була за ЗМІ та небайдужими мешканцями Запоріжжя. Лайки, репости, коментарі, матеріали в ЗМІ… Запорізький осередок «Демократичної Сокири» у свою чергу звернувся до Штабу спротиву капітуляції із невеличким проханням «щось зробити». За кілька годин ми вже мали заявку на проведення мирної акції під стінами Палацу Культури ПАТ «Дніпроспецсталь».

А що там влада? Влада, як завжди, розводить руками. У відповідях на запити СБУ повідомила, що «підстави для недопущення Башарова до участі у гастрольних заходах на території України відсутні». Ба більше, начальник запорізької СБУ звертався до місцевої поліції з проханням забезпечити охорону громадського порядку на час проведення виступу російських акторів. Оскільки інформація про спектакль, увага, «викликала негативний суспільний резонанс серед активістів націонал-патріотичних громадських структур м.Запоріжжя».

Тобто наші силовики вирішили захищати російського актора, що незаконно їздив у Крим від патріотів, яким це не сподобалось? У чудові часи живемо, друзі. Але ми не сильно звертали на це увагу, перший раз чи що. Ми продовжили агітувати всіх небайдужих завітати на виступ Башарова та його колег. Палац Культури, де мав би він проходити, до слова, поліція вже обгородила парканом. Щоб, не дай Бог, негативно налаштовані патріоти не зірвали виступ російського актора.

Зрештою виступ так і не відбувся, тому що на тлі нашого мирного «негативного резонансу» правоохоронні органи нарешті почали імітувати діяльність. Поперекидавши один одному м’яча, крайнім гравцем домовились зробити Державну прикордонну службу. Саме їхні працівники розвернули російських акторів прямісінько в запорізькому аеропорту, заборонивши в’їзд до України. А винуватець свята – Башаров – так і лишився у Варшаві (саме звідти росіяни хотіли потрапити в Запоріжжя).

Ми здобули перемогу, тому що ще один російський актор, який визнав Крим російським, не потрапив до України. Подібні перемоги повинні ставатися у кожному місті, куди російські «дєятєлі культури» захочуть приїхати, і де правоохоронні органи колупаються в носі, а не виконують свою роботу. Цього разу свою роботу виконали небайдужі громадяни України, які вчасно написали пост, поширили його та вийшли на вулицю. В умовах імпотентності спецслужб та звичайних поліцейських наша зброя – це публічність та активність. І радимо нею користуватись, щоб не брати до рук щось важче.

Принагідно хочемо нагадати, що серед «націонал-патріотичних структур» є й «Демократична Сокира», яка не живе за гроші олігархів, а функціонує виключно коштом своїх прихильників. Наш спонсор – це ваш донат. Спонсор – наших ворогів – олігарх. Спонсор наших заклятих ворогів – російський олігарх. Тож борімось зі звичайними та заклятими разом».

Посилання на сайт партії