Поліція відмовляється штрафувати «євробляхи»: названа причина

Завантажте мобільний додаток сайту

Як повідомили в Національній поліції України, наразі жодних установ та наказів про зупинку, перевірку та штрафування водіїв на іноземній реєстрації не було.

Про це повідомляє Твоя МАШИНА з посиланням на прес-службу поліції.

За словами поліцейських, так звані «євробляхи» можуть зупинити лише у стандартних випадках, тобто внаслідок порушення правил дорожнього руху чи орієнтування.



У поліції додали, що у 35 статтю закону України «Про національну поліцію» додали 10-й пункт, який передбачає підставу зупиняти транспортні засоби на іноземній реєстрації. Тобто патрульні мають право зупинити авто та перевірити реєстраційні документи, наявність страхового полісу водія, але, саме перевірку, чи вони законно перебувають на території України і скласти адмінматеріал вони не можуть, адже немає досі доступу до баз даних митниць.



Нагадаємо, раніше експерти заявляли про те, що від початку 2020 року «євробляхерам» почнуть виписувати багатотисячні штрафи.