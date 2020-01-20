Для владельцев «евроблях». С 1 января штраф до 170 тыс. грн и конфискация транспортного средства

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Для владельцев «евроблях» с 1 января начали действовать повышенные штрафы за нерастаможенные авто. Теперь нарушителям могут грозить штрафы до 170 тыс. грн и конфискация транспортного средства.

Санкции должны были действовать еще с конца августа 2019 года, но Кабмин отсрочил их до конца прошлого года из-за митингов и забастовок. Ранее украинцы обходили закон, считая, что не имеет смысла платить огромные суммы за растаможивание в казну, когда можно заплатить меньше.

«Например, растаможить машину для человека с инвалидностью. Существует возможность ввоза автомобиля в качестве благотворительной помощи без уплаты налогов, ведь по закону такие лица имеют право на получение бесплатного автомобиля. Европейский «благодетель» передает машину для нуждающимся лица в Украине, а тот, уже после таможенного оформления, передает ее настоящему покупателю», — рассказывает эксперт Остап Новицкий.

Также часто машину разбирали перед границей и перевозили через границу как «комплектующие», после чего, уже в Украине, собирали авто заново. Затем стали появляться различные фирмы, предлагающие пригнать машину на иностранных номерах и пользоваться ею на законных основаниях на украинских дорогах.

Эксперт утверждает, что времени для легализации авто было достаточно, к тому же, украинцы длительное время пытались отсрочить наказание.

«Нынешние правила растаможивания могут кого-то не устраивать, но статистика свидетельствует о том, что они работают», — прокомментировал обозреватель Auto.Ria.