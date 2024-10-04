4 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 4 жовтня. Всесвітній день тварин і День усмішки. День ветеринарної служби в Україні. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Єротея, єпископа Атенського. Залишилося 88 днів до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 954 день повномасштабної війни в Україні.

4 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

4 жовтня – яке сьогодні церковне свято

4 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Єротея, єпископа Атенського. Він був одним із ареопагітських радників, навернених до християнства святим апостолом Павлом. Він став єпископом Афін і активно проповідував християнську віру. Єротей був присутній на похороні Пресвятої Богородиці в Єрусалимі, що підкреслює його важливу роль у ранній християнській спільноті.

4 жовтня у світі

Всесвітній день усмішки

В першу п’ятницю жовтня ми святкуємо Всесвітній день усмішки. Читайте далі про цікаві факти виникнення цього свята та що можна робити в цей день.

Всесвітній тиждень космосу

Всесвітній тиждень космосу відзначається щороку з 4 по 10 жовтня. Він проводиться з 1999 року. Дати приурочені до запуску першого штучного супутника Землі 4 жовтня 1957 року та вступу в силу Договору про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору від 10 жовтня 1967 року.

Всесвітній день тварин

Всесвітній день тварин або Всесвітній день захисту тварин відзначається щороку 4 жовтня з 1931 року.

А також у світі

День поліпшень в офісі

День Незалежності Королівства Лесото

4 жовтня в Україні

День ветеринарної служби в Україні

День ветеринарної служби в системі Міністерства Внутрішніх Справ України відзначається щороку 4 жовтня.

Іменини 4 жовтня

Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Вероніка.

Талісманом людини, народженої 4 жовтня, є діамант. Здавна вірили, що камінь здатний акумулювати всередині себе енергію сонця і віддавати її господарю. Також існує думка, що діамант допомагає врівноважити емоції.

Традиції, заборони, прикмети 4 жовтня

У народі 4 жовтня – свято Єрофіїв день, Єрофія Лішегона, Проводи Лісовика. Вважається, що з цього моменту осінь повертає на зиму – “З Єрофея і зима шубу надягає”, а лісовики і вся інша лісова нечисть йдуть у землю до весни.

Святому Ієрофею Афінському моляться про допомогу у важкій ситуації, ухвалення рішення. Священномученик також протегує школярам і студентам.

День у народі вважається непередбачуваним, сповненим фальші та лицемірства, тому потрібно дотримуватися в усьому обережності. За старих часів 4 жовтня над дверима вішали зв’язки цибулі та часнику – щоб захистити житло від злих чар.

Погода 4 жовтня мала величезне значення для наших предків: вважалося, якою вона була у цей день – такою й залишиться протягом наступних чотирьох тижнів, тобто весь жовтень. Ясна погода у поєднані з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму.

Ще прикмети 4 жовтня

дивилися, який сьогодні день: похмура погода — такою вона буде цілий місяць;

сильний вітер — до суворої зими;

надвечір потеплішало — взимку випаде багато снігу;

у берези листя пожовкло лише вгорі — до теплої і ранньої весни.

Що не можна робити 4 жовтня:

Не слід думати про погане, говорити в негативному ключі.

Не можна йти до лісу — заблукаєте.

Забороняється пускати до оселі незнайомих людей.

4 жовтня в історії

Визначні події

1535 — надруковано першу англомовну Біблію («Біблія короля Якова»).

1582 — Папа Римський Григорій XIII оголосив про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат: з моменту введення юліанського календаря до XVI століття «набігла» різниця в 10 днів порівняно з астрономічною датою. Згідно з нововведенням Папи, після 4 жовтня 1582 року одразу ж наступало 15 жовтня. Новий календар отримав назву «григоріанського».

1675 — нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс запатентував кишеньковий годинник

1772 — під час церемонії у Львові Антон фон Перґен від імені імператорів Марії Терези та Йозефа ІІ офіційно проголосив про повернення Королівства Галичини та Володимирії під владу монарха Королівства Угорщина, який мав право претендувати на Галицько-Волинське князівство — Руське королівство — з часів Середньовіччя.

1830 — у результаті повстання в Брюсселі проти нідерландського короля Віллема I було проголошено незалежність Бельгії

1875 — декретом австро-угорського цісаря Франца-Йосифа I засновано університет у Чернівцях (тепер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

1883 — вперше вирушив у рейс «Східний експрес», що з’єднав Османську імперію з Західною Європою

1890 — у Львові створено Русько-Українську Радикальну Партію — першу українську політичну партію

1900 — розпочала роботу Львівська опера

1911 — у Лондоні введено в дію перший у світі ескалатор

1937 — у газеті «Правда» з’явилася критична стаття, згідно з якою українську мову потрібно більше наблизити до російської (Харківський правопис)

1941 — в ході Другої Світової війни німецькі війська зайняли місто Запоріжжя

1947 — ЦК КП(б)У ухвалив рішення про створення 7 спеціальних оперативних груп для ліквідації членів Центрального та крайових проводів ОУН

1948 — Рада Міністрів СРСР прийняла ухвалу про виселення сімей «бандитських і націоналістичних елементів»

1957 — з космодрому Тюратам у Казахській РСР запущено перший у світі штучний супутник Землі під назвою «Супутник-1». ООН проголосила цей день Днем початку космічної ери людства

1965 — Папа Римський Павло VI видав буллу, якою зняв з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа

1991 — лідери всіх республік СРСР, крім балтійських, підписали договір про економічне співробітництво

1992 — Конфедерація народів Кавказу зажадала від Росії та Грузії визнання незалежності Чеченської республіки Ічкерія, Республіки Абхазія та Південної Осетії.

1993 — після 10-годинної атаки урядові війська взяли штурмом будівлю Верховної Ради РФ. Були заарештовані лідери антиєльцинської опозиції.

1994 — У Швейцарії спалили себе 48 членів секти «Орден Храму Сонця»

2001 — британські вчені розшифрували генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму

2001 — катастрофа пасажирського літака Ту-154 авіакомпанії «Сибір» над Чорним морем під час навчальних стрільб ПС ЗС України

Народилися 4 жовтня

1892 — Юрій Клен, український поет-неокласик.

1917 — Рохір ван Аарде, нідерландський письменник та журналіст, автор роману «Замах» про політичне вбивство Степана Бандери.

1934 — Виродова-Готьє Валентина Гаврилівна, український художник-живописець і педагог.

1944 — Валерій Поркуян, український футболіст, триразовий чемпіон СРСР

1959 — Кріс Лоу, британський поп-співак (учасник гурту Pet Shop Boys)

1977 — Олена Яценко, українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор (2004)

Померли 4 жовтня

1669 — Рембрандт Гарменс ван Рейн, нідерландський живописець і графік.

1874 — Юркевич Памфіл Данилович, український філософ, професор Київської Духовної Академії.

1889 — Вальтер Олександр Петрович, український анатом та фізіолог, професор кафедри фізіологічної анатомії та мікроскопії Київського Університету.

1930 — Олена Пчілка, українська письменниця.

1934 — Заньковецька Марія Костянтинівна, українська актриса і театральна діячка, провідна зірка українського театру кінця ХІХ і початку ХХ століть.

1937 — Іван Микитенко, український письменник і драматург.

2009 — Мерседес Соса, аргентинська співачка, відома як «голос Латинської Америки».

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