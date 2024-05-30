30 травня на фронті: ворог перекидає додаткові сили на Харківський напрямок

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот двадцять сьому добу. Розповідаємо про ситуацію 30 травня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Масована нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область (рф) та 32 ударних БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська (рф) та мису Чауда (ТОТ українського Криму).

В результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА «Shahed» у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

30 травня на фронті: загальна ситуація

Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції та зосереджують основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах. Українські воїни утримують позиції та знищують наступальний потенціал російських окупантів.

Протягом минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, загалом російський агресор учора завдав по позиціях наших військ та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, 58 авіаударів (зокрема із застосуванням 94 КАБів), понад три тисячі обстрілів, в тому числі 127 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Нескучне, Білий Колодязь, Глибоке, Синельникове, Зелене, Уди, Циркуни, Руська Лозова, Вільча й Вовчанськ Харківської області; Білогорівка Луганської області; Дронівка, Лиман, Зарічне, Євгенівка, Воздвиженка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Ступочки, Олександропіль, Дружба, Північне, Костянтинівка, Велика Новосілка та Урожайне Донецької області.

Сьогодні, станом на цей час, відбулося 28 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 534 обстріли позицій наших військ та населених пунктів із різних типів озброєнь, у тому числі – 11 з РСЗВ. Також російські війська завдали чотири авіаудари із застосуванням семи керованих авіабомб і задіяли для своєї безпідставної агресії 63 дрони-камікадзе.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбито одну атаку російських окупантів від Мурома на Старицю. Втрат позицій не допущено.

Ворог перекидає на цей напрямок додаткові резерви з інших ділянок. Наші війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 155 осіб, із них 64 – безповоротні, та 49 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено одну артилерійську систему, 16 автомобілів, три одиниці спецтехніки. Пошкоджено – один танк, одну РСЗВ, сім артсистем та чотири автомобілі противника. Крім того, уражено дев’ять бліндажів та три склади боєприпасів.

На Куп’янському напрямку з початку доби наші захисники успішно відбили атаку російських загарбників у районі Степової Новоселівки. Триває бій поблизу Петропавлівки.

Учора окупанти втратили на Куп’янському напрямку 108 осіб вбитими та пораненими. Серед іншого, знищено танк, склад боєприпасів та наземний дрон окупантів.

На Лиманському напрямку триває бойове зіткнення в Серебрянському лісі.

триває бойове зіткнення в Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку ворог здійснив уже шість спроб прорвати наші оборонні рубежі. Українські воїни вмілими діями відбили атаку росіян у районі Білогорівки. Триває відбиття п’яти штурмових дій противника поблизу Роздолівки.

ворог здійснив уже шість спроб прорвати наші оборонні рубежі. Українські воїни вмілими діями відбили атаку росіян у районі Білогорівки. Триває відбиття п’яти штурмових дій противника поблизу Роздолівки. На Краматорському напрямку від початку доби наші підрозділи стали на заваді трьом атакам противника. У районі Кліщіївки штурм уже відбито. Тривають бої на локаціях мікрорайон Новий та Калинівка.

від початку доби наші підрозділи стали на заваді трьом атакам противника. У районі Кліщіївки штурм уже відбито. Тривають бої на локаціях мікрорайон Новий та Калинівка. Ворог активізувався на Торецькому напрямку . Сьогодні триває бойове зіткнення поблизу Курдюмівки. Втрат наших позицій не допущено, ситуація під контролем.

. Сьогодні триває бойове зіткнення поблизу Курдюмівки. Втрат наших позицій не допущено, ситуація під контролем. На Покровському напрямку українські захисники зупинили дві штурмові дії російських загарбників біля населеного пункту Сокіл. Від початку поточної доби втрати окупантів становлять уже 77 осіб убитими й пораненими. Крім іншого, ворог позбувся двох танків і чотирьох бойових бронемашин.

Вчорашня активність росіян на цьому напрямку призвела до втрати 264 осіб, з них 124 – безповоротні. Знищено один танк, шість ББМ, засіб РЕБ, два авто й міномет противника. Пошкоджено два танки і чотири бойові броньовані машини.

На Курахівському напрямку наразі відбувалося сім бойових зіткнень. Відбито п’ять ворожих атак у районах Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Ситуація під контролем Сил оборони. Надалі тривають бої поблизу Красногорівки й Уманського.

На Времівському напрямку триває бій у районі населеного пункту Старомайорське, а на Оріхівському напрямку – поблизу Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку, на плацдармі на лівому березі річки Дніпро, відбито атаку ворога в районі Олешківських Пісків.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Успіхи ЗСУ

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та два інші важливі об’єкти противника.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1160 осіб. Також ворог втратив 10 танків, 22 бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, одну РСЗВ, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 53 автомобілі та 11 одиниць спеціальної техніки.

Сили оборони вживають усіх заходів для зриву злочинних намірів противника. Відповідно до поставлених завдань працюють наша артилерія, ракетники, авіація та оператори безпілотних систем.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 506260 (+1160) осіб,

танків ‒ 7710 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22) од,

артилерійських систем – 13101 (+35) од,

РСЗВ – 1088 (+1) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22),

крилаті ракети ‒ 2222 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 2153 (+11)

Дані уточнюються.