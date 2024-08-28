28 серпня на фронті: противник дуже активний на чотирьох напрямках

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот сімнадцяту добу. Розповідаємо про ситуацію 28 серпня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

28 серпня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках.

За уточненою інформацією, за вчора російський агресор завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири удари 12 ракетами та 86 авіаударів, скинувши 110 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, з них 120 – із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдавав авіаударів по районах населених пунктів Есмань, Ворожба, Вільна Слобода, Атинське, Горіле, Безсалівка, Глухів, Михайлівське, Угроїди, Шалигине, Ямпіль, Яструбине, Іскриківщина, Білопілля, Бачівськ, Будівельне Сумської області; Козача Лопань, Зибине, Сенькове, Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка, Синьківка Харківської області; Майорськ, Григорівка, Часів Яр, Олександропіль, Гродівка, Селидове, Водяне, Шахтарське, Вугледар Донецької області; Садове, Тягинка Херсонської області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців.

відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців. На Куп’янському напрямку точилося 25 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.

точилося 25 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів.

ворог 16 разів атакував біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів. На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та Іванівського.

відбулося 17 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та Іванівського. На Торецькому напрямку точилися 23 бої, зокрема, біля Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка.

точилися 23 бої, зокрема, біля Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 22 атаки противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки, Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки.

Сили оборони зупинили 22 атаки противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки, Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку російські загарбники сім разів наступали у бік Водяного, Вугледара, Пречистівки та Роздольного. Успіху не мали.

російські загарбники сім разів наступали у бік Водяного, Вугледара, Пречистівки та Роздольного. Успіху не мали. На Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Роботиного.

відбулося чотири боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Роботиного. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.

українські захисники відбили дві атаки противника. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, наземну станцію управління БпЛА та ще один важливий об’єкт.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1090 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, один літак, 94 БпЛА оперативно-тактичного рівня, шість крилатих ракет, 41 автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 611190 (+1090) осіб,

танків ‒ 8568 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16681 (+14) од,

артилерійських систем – 17522 (+27) од,

РСЗВ – 1174 (+1) од,

засоби ППО ‒ 938 (+1) од,

літаків – 368 (+1) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14348 (+94),

крилаті ракети ‒ 2553 (+6),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23654 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 2950 (+6)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 27 серпня на фронті: кількість атак зросла на всіх напрямках на сході