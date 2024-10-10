10 жовтня на фронті: найбільше атак на Харківщині і Донеччині

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот шістдесяту добу. Розповідаємо про ситуацію 10 жовтня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

10 жовтня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари, застосувавши сім ракет, а також 85 авіаційних ударів, зокрема скинув 160 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 135 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більш як 1600 дронів-камікадзе.

Ворог завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Цупівка, Слатине, Липці та Катеринівка Харківської області; Річки Сумської області; Часів Яр та Торецьк Донецької області; Білогір’я та Копані Запорізької області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська.

ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла сімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

досягла сімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 18 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське.

наші війська зупинили 18 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське. Шість спроб окупантів просунутись уперед поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку . Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Часового Яру.

. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Часового Яру. За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки на Торецькому напрямку .

. Двадцять п’ять атак за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку . Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки та Сухого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового, де відбулось 13 боєзіткнень, крім того, противник бомбардував Яблунівку, Калинове, Воздвиженку, Миролюбівку, Лисівку, Олександро-Калинове та Чунишине, скинувши більше десятка керованих авіабомб.

. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки та Сухого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового, де відбулось 13 боєзіткнень, крім того, противник бомбардував Яблунівку, Калинове, Воздвиженку, Миролюбівку, Лисівку, Олександро-Калинове та Чунишине, скинувши більше десятка керованих авіабомб. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку . В районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

. В районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі. П’ять атак противника зупинили наші оборонці в районі Богоявленки на Времівському напрямку .

. Чотири марні спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив ворог на Придніпровському напрямку .

. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Успіхи ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав одинадцять авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби; до того ж здійснили понад 200 обстрілів.

Чотирнадцять ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління, шість засобів ППО та одну артилерійську систему.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили один танк, 14 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 74 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 665200 (+1080) осіб,

танків ‒ 8945 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 17765 (+14) од,

артилерійських систем – 19263 (+41) од,

РСЗВ – 1225 (+2) од,

засоби ППО ‒ 976 (+3) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49),

крилаті ракети ‒ 2619 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од,

спеціальна техніка ‒ 3386 (+1)

Дані уточнюються.

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