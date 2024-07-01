1 липня на фронті: ворог наступає на Харківщині і Запоріжжі, на Донбасі – пекло

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот п’ятдесят дев’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 1 липня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

1 липня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів (сумарно 89 КАБ), здійснив майже 4600 обстрілів, 94 із них – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів: Стариця, Вовчанськ, Гур’їв Козачок, Липці, Токарівка Друга, Веселе, Нескучне, Дергачі, Слобожанське Харківської області та місто Харків; Сергіївка, Райгородка Луганської області; Серебрянське лісництво; Лиман, Ямпіль, Нью-Йорк, Залізне, Торецьк, Воздвиженка, Миролюбівка, Желанне, Іванівка, Старомайорське Донецької області; Бургунка Херсонської області; Тамарино Миколаївської області.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося 16 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося 16 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку наші війська відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

наші війська відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка Луганської області та Торське Донецької області. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.

Силами оборони відбито вісім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 10 спроб противника прорвати оборону в районах Кліщіївки, Нового та Часового Яру Донецької області.

Сили оборони зупинили 10 спроб противника прорвати оборону в районах Кліщіївки, Нового та Часового Яру Донецької області. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік населених пунктів Південне, Північне та Торецьк.

ворог здійснив сім атак неподалік населених пунктів Південне, Північне та Торецьк. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 42 штурмові дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша та Сокіл Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

нашими захисниками відбито 42 штурмові дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша та Сокіл Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор здійснив 12 штурмів наших позицій біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.

напрямку агресор здійснив 12 штурмів наших позицій біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області. На Гуляйпільському напрямку противник намагався наступати неподалік Чарівного Запорізької області.

противник намагався наступати неподалік Чарівного Запорізької області. На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали: 1110 осіб, 19 танків, 26 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, одна РСЗВ, засіб ППО, 36 БпЛА ОТР, дві ракети та 70 автомобілів.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, склад боєприпасів, один засіб ППО та 16 районів зосередження особового складу противника.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 543810 (+1110) осіб,

танків ‒ 8099 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) од,

артилерійських систем – 14599 (+66) од,

РСЗВ – 1111 (+1) од,

засоби ППО ‒ 874 (+1) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),

крилаті ракети ‒ 2333 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) од,

спеціальна техніка ‒ 2448 (+0)

Дані уточнюються.

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