Російські війська активізувалися на Донеччині біля Торецька. Але найважчий напрямок – Покровський. Яка ситуація 29 червня на фронті.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень на всій лінії. Окупанти за добу скинули 150 керованих авіабомб та здійснили майже 4400 обстрілів.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку вже відбулося шість атак окупантів в районі Вовчанська. Дві – відбито, боєзіткнення у чотирьох локаціях продовжуються. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 з них – безповоротно.

На Куп’янському напрямку триває атака наших позицій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована. На Сіверському напрямку вже відбито два ворожих штурми. А три спроби загарбників просунутись уперед біля Спірного та Виїмки продовжуються.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. Дві атаки поблизу Калинівки відбито, точаться бойові дії у районі Часового Яру. Російський агресор успіху не має.

29 червня на фронті – ворог активізувався біля Торецька, але найважчий напрямок – Покровський

Ворог активно діє на Торецькому напрямку – сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Торецька. Продовжується бій у трьох локаціях.

Найскладнішим залишається Покровський напрямок. Вже з початку доби здійснив вісім спроб прорвати українську оборону. Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.

На Курахівському напрямку продовжується атака загарбників на Парасковіївку. Ситуація під контролем Сил оборони. Ще п’ять штурмів відбито в районі Костянтинівки.

На Времівському напрямку російський агресор намагається просунутися в районі Водяного. Українські підрозділи стримують загарбників вогнем. На Оріхівському напрямку воїни придушили спробу окупантів прорвати оборону.

Втрати РФ

З початку повномасштабної війни, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила вже тисячі одиниць військової техніки, а також 541 тисячу солдатів вбитими. За останню добу ЗСУ ліквідували 1070 росіян.

Міністерство оборони РФ приховує втрати своїх окупаційних військ.

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