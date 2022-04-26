Відкриття додаткового фронту: навіщо росія влаштовує провокації в Придністров’ї

Центр протидії дезінформації при РНБО України роз’яснює, навіщо росія влаштовує провокації в Придністров’ї, передає NNS.

Провокації рф в Придністров’ї здійснені фсб рф з метою відкрити додатковий фронт в Одеській області. Така ситуація змусить ЗСУ перетягнути сили в цьому напрямку, послабивши їх в Миколаївській області – йдеться у повідомленні.

Прогнозується, що невизнане Придністров’я послідує білоруському сценарію – тобто, надасть підтримку рф без вступу в активну фазу війни.

Друга причина провокацій – це виправдання своїх дій в Україні. Скинувши обстріли в Тирасполі на ЗСУ, росія, “рятуючи своїх”, виправдовує вторгнення в Україну і смерті тисяч своїх солдат.

Ще одна причина – відведення уваги з Маріуполя, де на картах знайшли чергові братські могили. Таким чином рф “замітає сліди” своїх військових злочинів і геноциду українського народу, – вважають у Центрі протидії дезінформації РНБО.

Навіщо росія влаштовує провокації в Придністров’ї – думка Арестовича

Прокоментував ситуацію у Придністров’ї і радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Він також вважає, що рф має намір додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії.

Про це свідчать удари крилатими ракетами у південному регіону.

Росія почала терористичну активність у невизнаному Придністров’ї. А сьогоднішні удари крилатими ракетами по південному регіону можуть свідчити про намір РФ додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії, – сказав Арестович на брифінгу 26 квітня.

“Росія почала терористичну активність у так званій ПМР на території нашої доброї сусідки Молдови. Російська влада заявляє, що необхідно окупувати Молдову. І сьогоднішні удари крилатими ракетами по нашому південному регіону можуть свідчити про намір РФ додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії”, – пояснив він.

Арестович наголосив, що воєнно-політичне керівництво держави цілком розуміє цю загрозу, перебуває на постійному зв’язку з нашими сусідами, і ми знаємо що з цим робити.

“А російському керівництву можу передати, що додавання ще одного напрямку просто прискорить вашу військову поразку тут і політичну поразку у світі”, – підсумівав радник керівника ОП.

Тим часом, Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти дали команду привести війська біля Придністров’я в повну бойову готовність.

«На території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені в бойову готовність «повна», силові структури переведені на посилений режим несення служби», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, сьогодні вранці з’явилася інформація, що у Придністров’ї було підірвано дві вишки радіозв’язку та військовий аеродром. Постраждалих нема.

На території невизнаної республіки ввели червоний рівень терористичної загрози і навіть скасували святкування 9 травня. Школярів відправили на дистанційне навчання.

Напередодні у Придністров’ї заявили про обстріл «Міністерства держбезпеки» із гранатомета.

Розвідка України повідомляла, що серія вибухів у будівлі так званого «Міністерства державної безпеки» невизнаного Придністров’я – це спланована провокація російських спецслужб.

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