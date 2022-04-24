Росія назвала мету «другого етапу» війни проти України – можливість вторгнення до Молдови

Росія назвала мету «другого етапу» війни проти України. На їхню думку, це дасть ще один вихід до Молдови, де вже помічають «притиск російськомовного населення»

Заступник командира військ Центрального військового округу Росії заявив, що окупація півдня України дасть можливість російськім військам виконати «ще один вихід у Придністров’я». За його словами, там помічають факти так званого утиску російськомовного населення.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НВ.

Саме це стало офіційною причиною вторгнення армії РФ на територію України в 2014 році та повномасштабної війни, яку розв’язали окупанти у 2022 році.

Російські війська вже входили на територію Молдови в 1992 році, коли у країні точилася війна за Придністров’я між владою Молдови та самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою. До конфлікту доєдналася і Росія, направивши туди свої війська. Офіційна Молдова навіть скаржилася ООН на відкриту агресію РФ. Активна фаза війни завершилася підписанням мирної угоди, однак конфлікт досі не вирішений.

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