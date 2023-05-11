Від косметики до нафти: 25 міжнародних компаній-спонсорів війни (список)

Оприлюднено список з 25 міжнародних компаній-спонсорів війни росії проти України. Інформацію надали у НАЗК, передає НСН.

Деякі великі міжнародні бізнеси вирішили продовжувати працювати у Росії попри війну. НАЗК оприлюднив список компаній, від яких українцям краще відмовитися.

Від виробників жіночої косметики та харчових продуктів до банків та нафтоперевізників потрапили до переліку через те, що продовжують вести бізнес в росії, сплачувати там податки, фінансуючи вбивства українців, – йдеться у повідомленні НАЗК

У НАЗК додають, що окрім податків, які надходять до бюджету рф, за які потім, у тому числі, утримується російська армія, згідно з російським законодавством, такі корпорації змушені сприяти призову працівників до армії та бути залученими ресурсами до мобілізаційних заходів.

До того ж, російськими підрозділами іноземних компаній керують російські менеджери, які здебільшого публічно підтримують війну проти України.

Стратегія росії по перетворенню міжнародного бізнесу на співучасників війни – послідовна. Мобілізація, пільгові кредити військовим, далі додаткові «військові» податки. Цей перелік буде зростати, ще більше втягуючи кожен бренд у війну, та обмежуючи шляхи до виходу.

Як діє НАЗК

Усі компанії, які потрапляють у список НАЗК, автоматично потрапляють у базу World-Check, яка відома на увесь світ. Цією базою користуються інвестори, фінансові регулятори тощо. Тому, коли НАЗК вносить компанію до переліку, вона автоматично відображаються в базі даних червоним кольором. Таким чином той, хто хоче співпрацювати з такою компанією бачить, що це дуже ризиковано репутаційно та фінансово.

Деякі відомі компанії, після внесення до переліку спонсорів війни вже заявили, що це прямо вплинуло на їх економічні показники.

Мета НАЗК — зробити так, щоб таким компаніям було репутаційно не вигідно співпрацювати із агресором, вони закрили свій бізнес в росії та усвідомили позицію усього цивілізованого та демократичного світу. Це мета є впровадженням рекомендацій для відповідального бізнесу (https://bit.ly/3HUl4Uf) Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), до членства у якій Україна впевнено рухається, завдяки впровадженню принципів доброчесності.

25 міжнародних компаній-спонсорів війни: список

ТМС Танкерс Лтд.

Мінерва Марін

Тенамаріс Шіпс Менеджмент Інк.

Дельта Танкерс Лтд.

Дайнаком Танкерс Менеджмент Лтд.

Леруа Мерлен

ОупенУей Груп

Даніелі

Монді Груп

Єкассір

Ліберійський міжнародний судновий і корпоративний реєстр

Бондюель

ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ

КОМНАВ ТЕХНОЛОДЖІ ЛТД.

Aшан

Метро

Буцці Унічем

Райффайзен Банк

Ів Роше

Китайська державна будівельна інженерна корпорація

СЛБ (колишня Шлюмберже)

Сяомі Корпорейшн

Пенінсула Петролеум Лтд

Грейт Волл Мотор

ОТП Банк

Що робити звичайним українцям?

Українці та увесь цивілізований світ єдині у боротьбі проти московії як в самій Україні, так і за її межами. Кожен має право маркувати російські товари в магазинах по всьому світу, оскільки це є елементом громадського контролю та демонструє небажання фінансувати бюджет агресора. Однак, якщо у вас є ґрунтовні докази продажу російських підсанкційних товарів в Україні, надсилайте усі матеріали на пошту: info@nazk.gov.ua. Аналітики НАЗК візьмуть у роботу надані матеріали та в залежності від результату сформують подальші дії.

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