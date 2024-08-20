«Україна може стати членом НАТО навіть без кордонів 1991 року» – президент Чехії Петр Павел

Україна може стати членом НАТО навіть без кордонів 1991 року. Тобто навіть у тому випадку, якщо Київ не контролюватиме усі свої міжнародно визнані території.

Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю виданню Novinky, передають «Новини України – НСН». Він порівняв ситуацію з ситуацією у Німеччині, яка увійшла до альянсу частково під час розділення країни.

На думку Павела, найближчими роками Україна зможе домовитися з росією про мир, угода може означати, що Москва окупує частину її території на тривалий час, але без погодження демократичними державами зміни кордонів.

Україна може стати членом НАТО навіть без кордонів 1991 року – президент Чехії

Я вважаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є необхідною передумовою. Якщо буде демаркація, навіть адмінкордон, то ми можемо цей адмінкордон прийняти як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона на той момент контролюватиме, – заявив президент Чехії

Він навів приклад Німеччини, яка стала членом Альянсу в 1955 році попри окупацію частини країни Радянським Союзом.

Тому я вважаю, що існує як технічне, так і юридичне рішення, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО, не вводячи Альянс у конфлікт з росією, – додав чеський президент

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся з 9 по 11 липня, Україна не отримала запрошення в Альянс, але союзники у підсумковому комюніке зазначили, що шлях нашої країни до блоку є «незворотнім».

Щодо вступу України, то генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що головною перешкодою на цьому шляху наразі є незгода певних учасників Альянсу.

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