З 1 серпня для українців у Чехії змінять правила перебування. Від чого залежатимуть виплати, який буде їх розмір і що буде з житлом для біженців.

Уряд Чехії збільшить виплати для біженців з України до 6000 крон (10 510 грн) для вразливих категорій та до 4000 крон (7 тис грн) для інших. Також з 1 вересня скоротиться термін надання безкоштовного житла до 90 днів для всіх біженців.

Це рішення викликало критику, оскільки може залишити багатьох без даху над головою і сприяти нелегальному працевлаштуванню.

Про це повідомило ukraina.radio.cz, передають “Новини України – НСН”.

Тепер виплати для українців у Чехії не залежать від того, чи зареєстроване житло, де мешкають біженці, у спеціальному реєстрі. Це зрівняння умов виплат спрощує отримання допомоги та знімає бюрократичні перепони.

Для українців у Чехії змінять правила з 1 серпня – що буде з виплатами та житлом

Право на гуманітарну допомогу мають тільки ті домогосподарства біженців, чиї доходи не перевищують прожитковий мінімум і витрати на житло, визначені Міністерством праці Чехії. Розмір гуманітарної допомоги дорівнюватиме різниці між зазначеною сумою та доходами сім’ї.

Це дозволяє адресно підтримати найбільш вразливі верстви населення, забезпечуючи їх необхідними ресурсами для проживання. До 1 вересня в Чехії діють такі правила надання безкоштовного житла:

150 днів для більшості людей зі статусом тимчасового захисту;

безстроково для вразливих категорій: дітей і підлітків до 18 років, студентів, вагітних жінок, літніх людей старше 65 років, людей з інвалідністю, осіб, які доглядають за ними, або осіб, які доглядають за дітьми до 6 років.

З 1 вересня термін надання безоплатного житла скоротять до 90 днів для всіх без винятку біженців, включаючи вразливі категорії. Ті, хто вже використав 90 днів безкоштовного проживання до вересня, повинні будуть виселитися або почати оплачувати житло.

Ці зміни викликали критику з боку профспілок, консорціуму 17 організацій, які працюють з мігрантами, та громадського захисника прав людини в Чехії. Вони вважають, що такі нововведення можуть залишити без даху над головою тих, хто не може працювати і не має права на гуманітарну допомогу. Омбудсмен застерігає, що українцям загрожує нелегальне працевлаштування, експлуатація або вимушене повернення в Україну.

Наразі в Чехії проживає понад 300 тисяч українців, які змушені були тікати від війни. Більше половини з них вже працевлаштувалися, що є дуже високим показником порівняно з іншими країнами ЄС. Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що чеське суспільство дуже прихильно сприйняло українців, а ті своєю чергою намагаються швидко інтегруватися та “добре співіснувати у чеському суспільстві”.

Фіала також розповів про зміни, які чекають шукачів захисту з 1 вересня. Головною зміною стане розподіл гуманітарного житла, яке надаватиметься виключно на строк до 3 місяців після прибуття до Чехії, щоб люди змогли знайти власне житло. Однак, особливо незахищені верстви населення зможуть скористатися інструментами компенсації.

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