Дрони атакували навчальний авіаційний центр у Борисоглебську Воронезької області (відео)

Сьогодні вночі дрони атакували навчальний авіаційний центр у Борисоглебську Воронезької області РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ, у мережі публікують відео атаки, передає НСН.

За даними ЗМІ, два безпілотники атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Борисоглібську.

Перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні 4-го поверху близько третьої ранку. За годину туди ж потрапив і другий безпілотник.

Постраждалих нібито немає. Внаслідок вибухів пошкоджено фасад та скління навчального центру.

Дрони атакували навчальний авіаційний центр у Борисоглебську: відео

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