Суд у Гаазі видав ордери на арешт Шойгу і Герасимова. Цю інформацію підтвердив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак .

Суд у Гаазі видав ордери на арешт Шойгу і Герасимова

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони рф Сергія Шойгу та начальника Генштабу рф Валерія Герасимова, – написав у своєму Телеграмі Єрмак, передають «Новини України – НСН»

Зазначається, що ордери стосуються міжнародних злочинів, вчинених в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Це напади на цивільні обʼєкти, енергетичну інфраструктуру, шкода цивільним людям та обʼєктам, а також злочини проти людяності.

Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність. Важливе рішення. Всі відповідатимуть за зло, – додав Андрій Єрмак

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