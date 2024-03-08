США і Британія попередили про можливі теракти у Москві у найближчі 48 годин. Закликали своїх громадян триматися подалі від великих скупчень людей. Такі заяви були зроблені пізно увечері за київським часом 7 березня, передає НСН.

У МЗС наголосили, що у столиці росії можливі теракти, які планують здійснити екстремісти.

Відповідна інформація з’явилась на сайтах диппредставництв. Зазначається, що у наступні 48 годин треба поводитись максимально уважно й за можливості не відвідувати великі концерти та інші заходи, де може бути багато людей. Також просять стежити за своїм оточенням.

Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти мають плани атакувати великі збори в Москві, включаючи концерти, і громадянам США рекомендується уникати великих зборів протягом наступних 48 годин, – йдеться у повідомленні на сайті американського дипломатичного відомства

У МЗС Британії додали, що терористичні атаки можуть бути цілеспрямованими й невибірковими. Їх можуть вчинити екстремісти у популярних туристичних місцях під час святкових заходів. Тому радять найближчі дні оминати подібні місця, щоб убезпечитися.

Існує висока загроза терористичної атаки в усьому світі, яка зачіпає інтереси Сполученого Королівства і британських громадян, зокрема з боку груп і окремих осіб, які розглядають громадян Великої Британії як мішень. Ви повинні залишатися пильними” – заявили у МЗС Британії

Нагадаємо, у Росії з 15 до 17 березня пройдуть вибори путіна. Опозиційних кандидатів до них не допустили.

Тим часом, вдова російського опозиційного політика Олексія Навального Юлія Навальна закликала росіян приєднатися до акції «Полудень проти Путіна» у день виборів 17 березня.

Потрібно використати день виборів, щоб показати, що ми тут, і нас багато, – сказала Навальна у відеозверненні

Суть акції «Полудень проти Путіна» полягає в тому, що людям, які виступають проти чинного президента РФ Володимира Путіна, потрібно прийти в день виборів на виборчі дільниці одночасно – опівдні.

Тим, хто прийде на дільниці, пропонується або голосувати проти Путіна за будь-якого з трьох інших кандидатів, або псувати бюлетень. Таким чином, за задумом ініціаторів акції, противники Путіна покажуть свій спротив та не порушать чинного законодавства РФ.

На думку експерта Українського інституту майбутнього Ігоря Попова, світ може не визнати результати виборів у Росії.

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