У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 7 серпня – 12 змагальний день. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів.
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12-й день змагань на Олімпійських іграх-2024 стартує у середу, 7 серпня. Змагатися у цей день будуть 12 українських спортсменів
У цей день фінал на “золото” Олімпійських ігор проведе боксер Олександр Хижняк. Його поєдинок закриватиме програму 12-го змагального дня Олімпіади-2024.
Крім Хижняка, перші сутички у боротьбі проведуть призери Ігор у Токіо, Жан Беленюк та Парвіз Насібов. Також у кваліфікації чоловічих стрибків у висоту стартуватимуть три українські легкоатлети: Андрій Проценко, Олег Дорощук, Владислав Лавський.
Оксана Лівач боротиметься не у втішних сутичках, а за “бронзу” Олімпійських ігор у вазі 50 кг! Сталося це після дискваліфікації індуски Вінеш Пхегот, яка пройшла у фінал Олімпіади-2024.
Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 7 серпня
- 08:30. Легка атлетика. Іван Банзерук, Людмила Оляновська: естафетна ходьба, фінал
- 10:30. Веслування на байдарках і каное. Марія Повх: байдарка-одиночка, 500 м, кваліфікація
- 11:05. Легка атлетика. Андрій Проценко, Олег Дорощук, Владислав Лавський: стрибки у висоту, кваліфікація
- 12:30. Боротьба. Парвіз Насібов: греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/8 фіналу
- 12:30. Боротьба. Жан Беленюк: греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/8 фіналу
- 12:40. Веслування на байдарках і каное. Павло Алтухов: каное-одиночка, 1000 м, кваліфікація
- 14:30. Веслування на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка, 500 м, чвертьфінал
- 15:10. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки, каное-одиночка, 1000 м, чвертьфінал
- 16:00. Стрибки у воду. Вікторія Кесарь: стрибки з 3-метрового трампліна, одиночний турнір, кваліфікація
- 19:15. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 67 кг, півфінал
- 19:35. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 87 кг, півфінал
- 21:50. Боротьба. Оксана Лівач: вільна боротьба, до 50 кг, бронзові сутички
- 23:51. Бокс. Олександр Хижняк, до 80 кг, фінал
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