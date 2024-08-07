У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 7 серпня – 12 змагальний день. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів.

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12-й день змагань на Олімпійських іграх-2024 стартує у середу, 7 серпня. Змагатися у цей день будуть 12 українських спортсменів

У цей день фінал на “золото” Олімпійських ігор проведе боксер Олександр Хижняк. Його поєдинок закриватиме програму 12-го змагального дня Олімпіади-2024.

Крім Хижняка, перші сутички у боротьбі проведуть призери Ігор у Токіо, Жан Беленюк та Парвіз Насібов. Також у кваліфікації чоловічих стрибків у висоту стартуватимуть три українські легкоатлети: Андрій Проценко, Олег Дорощук, Владислав Лавський.

Оксана Лівач боротиметься не у втішних сутичках, а за “бронзу” Олімпійських ігор у вазі 50 кг! Сталося це після дискваліфікації індуски Вінеш Пхегот, яка пройшла у фінал Олімпіади-2024.

Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 7 серпня

08:30. Легка атлетика. Іван Банзерук, Людмила Оляновська: естафетна ходьба, фінал

10:30. Веслування на байдарках і каное. Марія Повх: байдарка-одиночка, 500 м, кваліфікація

11:05. Легка атлетика. Андрій Проценко, Олег Дорощук, Владислав Лавський: стрибки у висоту, кваліфікація

12:30. Боротьба. Парвіз Насібов: греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/8 фіналу

12:30. Боротьба. Жан Беленюк: греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/8 фіналу

12:40. Веслування на байдарках і каное. Павло Алтухов: каное-одиночка, 1000 м, кваліфікація

14:30. Веслування на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка, 500 м, чвертьфінал

15:10. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки, каное-одиночка, 1000 м, чвертьфінал

16:00. Стрибки у воду. Вікторія Кесарь: стрибки з 3-метрового трампліна, одиночний турнір, кваліфікація

19:15. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 67 кг, півфінал

19:35. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 87 кг, півфінал

21:50. Боротьба. Оксана Лівач: вільна боротьба, до 50 кг, бронзові сутички

23:51. Бокс. Олександр Хижняк, до 80 кг, фінал

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