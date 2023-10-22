У США біля власного будинку зарізали очільницю синагоги, вона підтримувала Ізраїль

У США біля власного будинку зарізали очільницю синагоги Саманту Волл. ЇЇ тіло знайшли зранку 21 жовтня. Поліція розслідує можливий мотив вбивці на тлі посилення напруженості між арабським та єврейським населенням штату.

Про це повідомляють CNN та Guardian, передає НСН з посиланням на Громадське.

Сусіди Волл сказали виданню, що ніхто не бачив і не чув нічого незвичайного. Вони описали цей район як тихий і один із найзаможніших у місті.

Поліція заявила, що розслідує можливий мотив убивства. Правоохоронці вважають, що злочин стався в будинку жінки. Офіцери знайшли її тіло з численними ножовими пораненнями.

40-річна Саманта Волл очолювала синагогу Isaac Agree Downtown в місті Детройт штату Мічиган із 2022 року. У соціальних мережах синагога підтримувала Ізраїль і пропонувала допомогу для євреїв після нападу палестинського угруповання ХАМАС.

Окрім того, Волл була засновницею Мусульмансько-єврейського форуму Детройта, метою якого є покращення стосунків між двома релігіями.

Мічиган має найбільшу в Північній Америці частку арабо-американського населення, а також є домом для значної кількості євреїв. Про напруженість між групами повідомляли рідко, хоча минулого тижня поліція затримала єврея за погрози місцевим мусульманам в інтернеті.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд попередив, що євреї, мусульмани та араби зіткнулися зі зростанням загроз злочинів на ґрунті ненависті та насильства.

На днях шерифи штату Іллінойс висунули звинувачення чоловікові після вбивства 6-річного палестинського хлопчика. Поліція повідомила, що власник будинку, де дитина жила зі своєю матір’ю, вибив двері й почав десятки разів вдаряти матір, а потім і сина, викрикуючи: «Ви, мусульмани, повинні померти!».

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