Вибори президента у Туреччині: хто може перемогти Ердогана

Сьогодні, 14 травня, вибори президента у Туреччині, головними фаворитами на яких є чинний глава держави Реджеп Ердоган і опозиціонер Кемаль Киличдароглу.

Що відомо про кандидатів розповідає НСН з посиланням на “Апостроф“.

Вибори президента у Туреччині 2023 – головні кандидати

Президентські вибори у Туреччині відбудуться одночасно з парламентськими, а главу держави обирають на наступні п’ять років.

Якщо жоден із кандидатів не подолає поріг у 50% – має бути проведений другий тур між двома лідируючими кандидатами.

69-річний Реджеп Ердоган, який обіймає посаду президента з 2014 року, ризикує програти поточну кампанію. Головним його конкурентом є 74-річний Кемаль Киличдароглу, навколо якого вперше за багато років об’єдналася турецька опозиція – коаліція із шести партій під назвою Народний альянс.

Киличдароглу працював у Мінфіні Туреччини і був депутатом турецького парламенту, після чого став лідером Республіканської народної партії, а 2017 року очолив багатотисячний Марш справедливості у Стамбулі — рух проти посилення президентської влади та масових чисток, які Ердоган проводив після спроби держперевороту 2016 року.

Вибори у Туреччині 2023 – фаворити

Одне із опитувань у Туреччині показало, що за кілька днів до першого туру виборів за Киличдароглу були готові проголосувати 49,3% виборців, тоді як за Ердогана – 43,7%. На рейтинг чинного глави держави вплинули такі фактори:

складна економічна ситуація – у країні зафіксовано один із найвищих у світі рівень інфляції;

руйнівний землетрус та його наслідки;

особистий антирейтинг Ердогана, який накопичився на фоні проблем із здоров’ям глави держави.

Вибори в Туреччині 2023 – ключові заяви лідерів президентських перегонів

Чинний президент Реджеп Ердоган пообіцяв мирним шляхом передати владу у разі, якщо програє на президентських виборах.

“Правляча партія та її союзники вважатимуть будь-який результат голосування законним і зроблять усе, чого вимагає демократія” , стверджував Ердоган кількома днями раніше.

Кемаль Киличдароглу звинувачував Росію у змові та поширенні фальшивих матеріалів. Опозиціонер також пригрозив Москві погіршенням міжнародних відносин у разі, якщо Кремль “не триматиме руки подалі від турецької держави”.

“Дорогі російські друзі, Ви стоїте за монтажами, змовами, контентом Deep Fake та записами, які вчора були викриті в цій країні. Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю і дружбу” , заявляв Киличдароглу, звинувачуючи РФ у спробі втрутитися у вибори президента.

Реджеп Ердоган у відповідь на слова Кемаля звинуватив опозицію в роботі на США. За його словами, опозиціонери нібито об’єдналися з Білим домом з метою скинути чинну владу в країні.

“Байден наказав повалити Ердогана, я це знаю. Всі мої люди це знають. Якщо це так, то завтрашні бюлетені дадуть відповідь Байдену”, підкреслив Ердоган і дорікнув Киличдароглу через його слова на адресу РФ.

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