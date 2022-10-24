В розвідці розповіли, куди подівся Медведчук після обміну

Одіозний український політик та олігарх Віктор Медведчук після масштабного обміну полоненими опинився у Москві.

За умовами переговорів з Росією він мав залишатися в турецькій Анкарі, але для ФСБ він мав практичний інтерес.

Про це розповів глава ГУР МО Кирило Буданов виданню “Українська правда”, передає NNS.

Буданов зазначив, що українським спецслужбам абсолютно байдуже, що саме розповість Медведчук ворожим слідчим.

“У будь-якому разі з червоною доріжкою його не зустрічали. До нього у Кремля багато саме практичних питань, не політичних. Наприклад, “де гроші?” (посміхається). Тому, якщо ви думаєте, що в мене якось болить голова через те, що в нього там запитають – мені байдуже абсолютно”, голова розвідки.

Нагадаємо, що за даними західних джерел, Федеральна служба безпеки була проти передання Медведчука як обмінного фонду.

Силовики РФ побоювалися громадської критики через співвідношення кількості звільнених українців та росіян, оскільки перших було майже вчетверо більше. А також – типу залучених українських солдатів – пропагандисти охрестили “азовців” “жорстокими неонацистами” – та ролі особистості українського олігарха та кума Путіна.

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