Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що російський терор дронами може тривати довго, а ракетами – ні.

Як передає NNS, про це він сказав в інтерв’ю одному з українських ЗМІ.

Не зважаючи на чудову роботу українських ППО, 30% дронів доходять до цілей, тож російський терор “шахедами” може тривати ще довго, зазначив Буданов.

Начальник ГУР підкреслив, що росія вимушена використовувати дрони саме через нестачу ракет і що за кількістю “іскандерів” рф вже давно пройшла межу так званого недоторканого запасу.

“Терор з використанням “шахедів” насправді може бути ще довго. А от з використанням ракет – ні, тому що запаси майже вичерпані. По “іскандерах” – це біля 13% залишилося, по ракетах типу “Калібр-ПЛ”, “Калібр-НК” – це біля 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде недоторканий запас”, сказав Буданов.

Росіяни постійно замовляють дрони-камікадзе, зазначає керівник військової розвідки. На 22 жовтня вони застосували 330 “шахедів” (приблизно 220 збитих) і зараз використовують другу партію.

“Вони замовили близько 1700 всіх типів дронів, зараз друга партія пішла. Ви ж повинні зрозуміти, вони замовили 1700 штук, але їх ще потрібно виготовити. Тому тут теж є певні проблеми. Але, як бачите, ППО в принципі справляється, 70% збиті”, додав глава ГУР.

Що ще сказав Буданов:

Наступу з білорусі на Київ та Волинь найближчим часом не буде. На сьогодні для таких дій у росії недостатньо сил у цьому напрямі. За словами Буданова, поки що немає жодних ознак створення будь-якого формату ударних угруповань у білорусі. Щоб піти вдруге на столицю, росії потрібна підготовка кілька тижнів.

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