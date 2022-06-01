Деякі члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) розмірковують над тим, щоб виключити росію з угоди про видобуток нафти через західні санкції.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на учасників організації. Про це NNS дізнався з повідомлення Громадське.

Деякі члени ОПЕК побоюються, що санкції та часткове ембарго на російську нафту загрожуватимуть здатності росії викачувати більше нафти.

росія є одним із трьох найбільших виробників нафти у світі. Торік вона домовилась з членами ОПЕК та дев’ятьма країнами, що не входять до організації, про те, що буде щомісяця збільшувати викачування нафти. Видобуток нафти сповільнився після повномасштабного вторгнення рф, очікується, що через санкції видобуток сировини впаде приблизно на 8% у 2022 році.

Виключення росії з нафтової угоди дозволить іншим країнам-виробникам, зокрема Саудівській Аравії та ОАЕ, видобувати значно більше нафти. Поки невідомо, чи погодиться рф вийти з угоди.

13 членів ОПЕК і 10 країн-виробників, що не входять до організації, включно з росією, мають зустрітися 2 червня. Тоді мають схвалити збільшення щомісячного видобутку нафти, щоб поступово повернутись до пандемічного рівня.

Про ОПЕК

Це картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти.

Країни-члени ОПЕК та країни, які добувають нафту, але не є членами організації називають себе ОПЕК+. Сюди входять росія, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан та Судан.

Нові санкції

31 травня в ЄС погодили шостий пакет санкцій проти рф, який передбачатиме часткове нафтове ембарго для росії та відключення найбільшого банку рф «Сбербанку» від SWIFT. Заборона охоплює понад 2/3 імпорту нафти з росії.

Ухвалити це рішення не могли понад місяць, зокрема через Угорщину, яка заявляла, що нафтове ембарго завдасть надто великої шкоди економіці країни. Врешті ЄС довелось іти на поступки й не обмежувати в новому пакеті санкцій постачання російської нафти трубопроводом, яким користується зокрема Угорщина.