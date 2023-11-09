В Індії планують «викликати» дощ – як і навіщо

В Індії в Нью-Делі влада вперше планує «викликати» дощ. Щоб поліпшити стан повітря у місті.

Про це повідомляє Reuters, передає НСН.

Нью-Делі яке вже тиждень охоплене смогом – сумішшю туману, пилу та забруднюючих речовин. Місто є найбільш забрудненою столицею світу.

Якість повітря погіршується щороку напередодні зими, коли холодне повітря вловлює забруднюючі речовини з таких джерел, як транспортні засоби, промисловість, будівельний пил та спалювання сільськогосподарських відходів.

У Нью-Делі вже закрили всі школи, зупинили будівельні роботи та заявили, що введуть обмеження на використання транспортних засобів.

Місцевий міністр довкілля заявив, що залежно від юридичного дозволу та погодних умов влада спробує «викликати» дощ приблизно з 20 листопада.

«Існує ймовірність того, що, якщо нинішні погодні умови збережуться, то цього тижня або в якийсь час у майбутньому ситуація із забрудненням залишиться незмінною», заявив журналістам міністр довкілля.

Рай додав, що днями до Верховного суду буде представлена підготовлена експертами пропозиція щодо «викликання» дощу.

«Я вважаю, що з огляду на наявні у нас умови і якщо ми отримаємо підтримку всіх, ми зможемо провести принаймні перший пілотний проект», додав він.

Так, департамент довкілля Делі заявив, що планує засіяти хмари – метод, у якому для «виклику» опадів використовуються такі речовини, як йод срібла.

Індекс якості повітря в місті вранці у середу, 8 листопада, перевищив 320 рівень, який швейцарська група IQAir класифікувала як «небезпечний». Але згодом цей показник впав до 294.

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