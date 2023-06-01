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CуспільствоПольща
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Заробити можна добре, але дуже важко: як українці працюють у Польщі

Журналіст
українці працюють у Польщі
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Часто українці працюють у Польщі на сезонних роботах. Як кажуть самі заробітчани, праця дуже важка.

Як українці працюють у Польщі

Про свій досвід роботи в Польщі українці розповіли у Фейсбук, передає НСН з посиланням на сайт gsminfo.com.ua.

Зазвичай на сезонних роботах доводиться працювати по 12 чи 14 годин на добу. При цьому в них є лише один вихідний, а робочий день починається о 6 ранку. Хоча і заробити виходить непогано, діляться заробітчани.

Одна з жінок, яка працює в Польщі, написала наступне: “Робота дуже важка. Конкретно для неї — найгірша яка може бути” Вона працювала, отримала хвороби. За її словами таку роботу не можна порекомендувати навіть ворогу”.

українські біженці

Інша жінка розповіла, що вона працювала так два роки. Робочий день починався о 6 ранку і закінчувався в 19. Заробити можна добре, але дуже важко. Коліна в неї болять досі.

Чимало людей стверджують, що така робота була найважчою в їхньому житті, багато осіб, повернулися додому через тиждень.

Скільки платять українцям в Польщі

За даними аналітичного центру Gremi Personal, українці отримують не менше 17 злотих за годину. Це для низькокваліфікованих працівників. Таким чином мінімальна зарплата в місяць складає близько 3800 злотих або 25,1 тисячі гривень.

За фізичну роботу можна отримати в середньому 4000 злотих або 26,5 тисячі гривень. Висококваліфіковані спеціалісти отримують близько 4500 злотих або 29,8 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що українські жінки-біженки в Польщі можуть отримувати близько 24 тисяч гривень і це без знання мови. Найчастіше роботу пропонують на підприємствах харчової промисловості, у сфері обслуговування та на логістичних складах.

Також українські біженці можуть працевлаштуватися в ресторани, на склади або заводи. Їм пропонують заробітну плату в районі 20 тисяч гривень. Найменша зарплата в операторів машин на виробництві.

українцям в Польщі

Загалом робота в Польщі підійде фізично витривалим людям, які не бояться одноманітності. Водночас можна непогано заробити в сезон збору врожаю.

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