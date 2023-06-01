Заробити можна добре, але дуже важко: як українці працюють у Польщі

Часто українці працюють у Польщі на сезонних роботах. Як кажуть самі заробітчани, праця дуже важка.

Як українці працюють у Польщі

Про свій досвід роботи в Польщі українці розповіли у Фейсбук, передає НСН з посиланням на сайт gsminfo.com.ua.

Зазвичай на сезонних роботах доводиться працювати по 12 чи 14 годин на добу. При цьому в них є лише один вихідний, а робочий день починається о 6 ранку. Хоча і заробити виходить непогано, діляться заробітчани.

Одна з жінок, яка працює в Польщі, написала наступне: “Робота дуже важка. Конкретно для неї — найгірша яка може бути” Вона працювала, отримала хвороби. За її словами таку роботу не можна порекомендувати навіть ворогу”.

Інша жінка розповіла, що вона працювала так два роки. Робочий день починався о 6 ранку і закінчувався в 19. Заробити можна добре, але дуже важко. Коліна в неї болять досі.

Чимало людей стверджують, що така робота була найважчою в їхньому житті, багато осіб, повернулися додому через тиждень.

Скільки платять українцям в Польщі

За даними аналітичного центру Gremi Personal, українці отримують не менше 17 злотих за годину. Це для низькокваліфікованих працівників. Таким чином мінімальна зарплата в місяць складає близько 3800 злотих або 25,1 тисячі гривень.

За фізичну роботу можна отримати в середньому 4000 злотих або 26,5 тисячі гривень. Висококваліфіковані спеціалісти отримують близько 4500 злотих або 29,8 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що українські жінки-біженки в Польщі можуть отримувати близько 24 тисяч гривень і це без знання мови. Найчастіше роботу пропонують на підприємствах харчової промисловості, у сфері обслуговування та на логістичних складах.

Також українські біженці можуть працевлаштуватися в ресторани, на склади або заводи. Їм пропонують заробітну плату в районі 20 тисяч гривень. Найменша зарплата в операторів машин на виробництві.

Загалом робота в Польщі підійде фізично витривалим людям, які не бояться одноманітності. Водночас можна непогано заробити в сезон збору врожаю.

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