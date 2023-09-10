У Туреччині з печери рятують хворого дослідника, який застряг на глибині понад 1000 метрів

У Туреччині з печери намагаються витягнути американського дослідника Марка Дікі, який серйозно захворів під землею. Проблема у тому, що він перебуває на глибині понад 1000 метрів.

Про це повідомляє Associated Press, передає НСН.

Щоб підняти Марка Дікі на поверхню, може знадобитися багато днів. Рятувальники очікують, що чоловікові доведеться часто зупинятися й відпочивати, поки його тягтимуть на носилках через вузькі проходи.

У 40-річного досвідченого спелеолога 2 вересня почалася блювота через шлункову кровотечу під час експедиції з кількома іншими дослідниками в печері Морка, що в Таврських горах на півдні Туреччини.

Рятувальники з усієї Європи поспішили туди, щоб допомогти витягти Дікі на поверхню. Один угорський лікар зміг дістатися до хворого дослідника та обробити його всередині печери. Завдяки цьому стан Дікі став покращуватися.

«Якщо він почуватиметься добре, ми надамо йому допомогу, і він швидко вибереться [з печери]. Але якщо його стан погіршиться, доведеться виносити його на ношах», сказав представник Управління стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини Реджеп Салчі.

За його словами, підняття Дікі на носилках може тривати до 10 днів.

У рятувальній операції беруть участь 190 людей із восьми країн, серед яких лікарі, парамедики, досвідчені спелеологи, а також фахівці з пошуково-рятувальної служби.

У Федерації спелеологів Туреччини відзначили, що одним із найскладніших завдань печерних рятувальних операцій є розширення вузьких печерних проходів, щоб дозволити пронести носилки на малих глибинах.

Турецька влада опублікувала відеозвернення, на якому Дікі стоїть і пересувається. Він сказав, що ще «не вилікувався зсередини» і йому потрібна допомога, щоб вибратися з печери. Дікі подякував спелеологам і турецькому уряду за зусилля, спрямовані на його порятунок.

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