У російському Таганрозі пролунав вибух, багато постраждалих (фото, відео)

Вдень 28 липня у російському Таганрозі пролунав вибух. У найближчих будинках вибуховою хвилею вибило вікна, спрацювала сигналізація у машин, повідомляється про постраждалих.

Про це пишуть російські ЗМІ і телеграм-канали, передає НСН.

Пропагандистські росЗМІ пишуть, що причиною був приліт ракети чи БПЛА. На відео, які публікують очевидці в мережі, видно, як над містом здіймається густий дим.

За даними місцевих пабліків, “бавовна” сталася біля ресторану “Чехів Сад”.

За даними Telegram-каналу Shot, на місці вибуху виникла вирва глибиною у кілька метрів. А очевидці повідомляють про снаряд, знайдений у ста метрах від місця вибуху.

За попередніми даними, у центрі Таганрога вибухнула ракета, заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Він повідомив, що по медичну допомогу звернулися 15 людей з легкими травмами від уламків. Утім російські Telegram-канали дають більше число — 17.

У російському Таганрозі пролунав вибух. Фото наслідків

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