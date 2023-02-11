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У США росіянка намагалась вбити українку, щоб привласнити її особистість

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вбити українку
Національна служба новин - NNS

У США визнали винною росіянку Вікторію Насирову, яка намагалась вбити українку Ольгу Цвик, аби вкрасти її особистість.

Про це повідомляє НСН з посиланням на ВВС.

У 2016 році росіянка намагалась вбити свого косметолога, пригостивши її чизкейком, який містив велику дозу заспокійливого. Цвик вижила, а коли повернулась з лікарні – виявила, що її документи були викрадені.

У період, коли це сталось, обидві жінки були схожі: мали темне волосся, однаковий колір шкіри та говорили російською.

Під час зустрічі росіянка з’їла два шматочки чизкейка, а третій, який був отруєний – запропонувала Цвик. Українку почало нудити після десерту, після чого вона втратила свідомість. На наступний день Цвик знайшла непритомною її подруга. Поруч з дівчиною були розкидані таблетки, щоб створити враження того, що жінка нібито намагалась скоїти самогубство.

Після повернення з лікарні, Цвик виявила, що в неї вкрали:

  • український паспорт;
  • дозвіл на роботу в США;
  • коштовності;
  • 4 тисячі доларів.

У залишках десерту виявили феназепам, сильний заспокійливий засіб, таблетки, які були розкидані на підлозі, містили такий самий препарат.

Росіянку визнали винною, однак термін ув’язнення ще визначить суд.

У США росіянка намагалась вбити українку, щоб привласнити її особистість

Росіянка Вікторія Насирова (ліворуч), українка Ольга Цвик (праворуч). Фото з соцмереж

Це вже не перший випадок, коли жінка мала проблеми з законом.

У 2015 році Інтерпол видав червоне повідомлення про її арешт за вбивство жінки в Росії роком раніше. Її звинувачують у вбивстві сусідки Алли Алексєєнко та викраденні її заощаджень.

Насирову також звинувачують у зберіганні наркотиків і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств.

Її злочини – як ті, в яких її підозрюють, так і ті, за якими її засудили, – лягли в основу документального фільму програми розслідувань CBS “48 годин” у 2017 році.

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