У США росіянка намагалась вбити українку, щоб привласнити її особистість

У США визнали винною росіянку Вікторію Насирову, яка намагалась вбити українку Ольгу Цвик, аби вкрасти її особистість.

Про це повідомляє НСН з посиланням на ВВС.

У 2016 році росіянка намагалась вбити свого косметолога, пригостивши її чизкейком, який містив велику дозу заспокійливого. Цвик вижила, а коли повернулась з лікарні – виявила, що її документи були викрадені.

У період, коли це сталось, обидві жінки були схожі: мали темне волосся, однаковий колір шкіри та говорили російською.

Під час зустрічі росіянка з’їла два шматочки чизкейка, а третій, який був отруєний – запропонувала Цвик. Українку почало нудити після десерту, після чого вона втратила свідомість. На наступний день Цвик знайшла непритомною її подруга. Поруч з дівчиною були розкидані таблетки, щоб створити враження того, що жінка нібито намагалась скоїти самогубство.

Після повернення з лікарні, Цвик виявила, що в неї вкрали:

український паспорт;

дозвіл на роботу в США;

коштовності;

4 тисячі доларів.

У залишках десерту виявили феназепам, сильний заспокійливий засіб, таблетки, які були розкидані на підлозі, містили такий самий препарат.

Росіянку визнали винною, однак термін ув’язнення ще визначить суд.

Це вже не перший випадок, коли жінка мала проблеми з законом.

У 2015 році Інтерпол видав червоне повідомлення про її арешт за вбивство жінки в Росії роком раніше. Її звинувачують у вбивстві сусідки Алли Алексєєнко та викраденні її заощаджень.

Насирову також звинувачують у зберіганні наркотиків і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств.

Її злочини – як ті, в яких її підозрюють, так і ті, за якими її засудили, – лягли в основу документального фільму програми розслідувань CBS “48 годин” у 2017 році.

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